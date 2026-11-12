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Стрельба неподалёку от Белого дома: ранены пять человек, полиция проводит спецоперацию 0 150

ЧП и криминал
Дата публикации: 12.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: В столице США Вашингтоне утром в четверг, 12 ноября, произошла стрельба.

В столице США Вашингтоне утром в четверг, 12 ноября, произошла стрельба, в результате которой пострадали не менее пяти человек. На место происшествия прибыли вооружённые полицейские и сотрудники федеральных правоохранительных ведомств.

Инцидент произошёл в районе Логан-Серкл, неподалёку от пересечения 15-й улицы и улицы P Street NW, примерно в полутора километрах от Белого дома.

По данным ABC News, первоначально сообщалось о четырёх раненых. Позднее американские СМИ сообщили, что число пострадавших выросло до пяти.

Полиция Вашингтона объявила о реагировании на сообщение об активной стрельбе. На место направили группу экстренного реагирования, а также сотрудников ФБР и федерального Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

По информации местных властей, стрельба произошла возле фитнес-центра Vida Fitness. Прилегающие улицы оцепили, жителей попросили избегать опасного района.

В некоторых расположенных поблизости школах ввели ограничения на выход из зданий. Жителям ближайших домов рекомендовали оставаться внутри и держаться подальше от окон.

По данным Reuters, полиция сообщала, что предполагаемый стрелок забаррикадировался в здании. На момент публикации сведений о его задержании не поступало.

Обстоятельства происшествия и мотивы нападавшего устанавливаются.

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#полиция #происшествия #безопасность #стрельба #белый дом #ФБР #здоровый образ жизни
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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