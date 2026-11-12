В Латвии резко сократилось количество мошеннических телефонных звонков, однако преступники не прекратили свою деятельность. Они всё активнее используют WhatsApp, Telegram и технологии искусственного интеллекта. Только за сентябрь мобильный оператор Tele2 заблокировал около 51 миллиона различных угроз.

Как сообщает агентство LETA, в начале года телефонные мошенники действовали особенно агрессивно. За первые три месяца системы безопасности оператора заблокировали более 1,25 миллиона поддельных звонков.

Однако с середины лета ситуация заметно изменилась. С июля по октябрь количество заблокированных мошеннических звонков сократилось более чем на 94% и стабилизировалось на уровне примерно 34 тысяч в месяц.

Если сравнивать самый активный и самый спокойный месяцы года, число таких звонков уменьшилось в 17 раз.

Почему мошеннических звонков стало меньше?

Эксперт по информационной безопасности Гатис Полис объясняет, что снижение количества мошеннических звонков свидетельствует об эффективности технических решений, внедрённых операторами связи.

Специальные фильтры и сотрудничество между компаниями отрасли позволяют блокировать значительную часть подозрительных звонков ещё до того, как они достигают абонентов.

Однако расслабляться рано. Поскольку обманывать людей с помощью обычных телефонных звонков становится сложнее, преступники активно ищут другие способы добраться до потенциальных жертв.

Мошенники переходят в WhatsApp и Telegram

Одним из основных направлений мошеннической активности становятся мессенджеры.

Операторы мобильной связи не могут напрямую фильтровать содержимое зашифрованных приложений сторонних разработчиков. Этим пользуются злоумышленники, которые всё чаще совершают поддельные звонки и рассылают сообщения через WhatsApp и Telegram.

Кроме того, преступники активно осваивают искусственный интеллект.

Новые технологии позволяют им создавать более убедительные сценарии обмана, проводить целенаправленные атаки и использовать сложные методы психологического воздействия.

О том, насколько серьёзными остаются угрозы в цифровой среде, свидетельствует статистика: только в сентябре системы безопасности оператора заблокировали около 51 миллиона различных угроз.

При этом речь идёт не только о телефонных звонках, но и о других видах цифровых угроз.

Как не стать жертвой мошенников?

Специалисты напоминают о нескольких правилах безопасности.

Если звонят якобы из банка или полиции. Когда собеседник представляется сотрудником банка, полиции или другой организации и требует срочно принять решение, следует прекратить разговор. Затем самостоятельно позвонить по официальному номеру, указанному на сайте учреждения.

Если родственник пишет с незнакомого номера. Необходимо проверить, действительно ли сообщение отправил близкий человек. Для этого лучше позвонить ему по прежнему номеру телефона.

Если приходит запрос Smart-ID. Подтверждать следует только те операции, которые пользователь инициировал самостоятельно. Неожиданные запросы подтверждать нельзя.

Если банковские данные уже переданы мошенникам. Необходимо немедленно связаться с банком и сообщить о случившемся в Государственную полицию.

Куда отправлять подозрительные сообщения?

Подозрительные SMS и ссылки можно пересылать латвийскому учреждению по предотвращению киберинцидентов CERT.LV через WhatsApp по номеру +371 23230444.

Специалисты рекомендуют сохранять бдительность даже в тех случаях, когда сообщение выглядит убедительно и якобы поступило от знакомого человека, банка или государственного учреждения.

Снижение числа мошеннических звонков не означает исчезновения угрозы — преступники просто меняют способы обмана.