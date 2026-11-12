В Огре пожар уничтожил два этажа и крышу жилого дома, а затем перекинулся на соседний участок, где сгорела хозяйственная постройка. Однако для владельцев пострадавшего жилья ситуация оказалась особенно тяжелой: страховой полис на дом закончился 9 ноября — всего за день до происшествия. Теперь две семьи пытаются справиться с последствиями пожара, сообщает программа TV3 Degpunktā.

Вышел покурить и увидел пламя

Пожар произошел во вторник, 10 ноября, вечером. Местный житель Илвар рассказал журналистам Degpunktā, что вышел на улицу покурить и неожиданно заметил огонь в углу навеса.

По словам мужчины, пламя распространялось чрезвычайно быстро. Рядом с постройкой росли сухие деревья, которые способствовали распространению огня. Все, как вспоминает Илварс, «вспыхнуло мгновенно».

Заметив пожар, мужчина поспешил предупредить сына, который живет в соседнем здании на том же участке. Однако огонь уже набрал такую силу, что самостоятельно справиться с ним было невозможно. Мужчинам оставалось лишь наблюдать за происходящим.

В результате пожара были уничтожены оба этажа и крыша жилого дома.

Огонь перекинулся через забор

Пламя оказалось настолько сильным, что распространилось и на соседний участок. Там загорелась хозяйственная постройка, принадлежавшая Модрису и его семье. Спасти ее не удалось.

Таким образом, от одного пожара пострадали сразу два соседних хозяйства.

Несмотря на случившееся, Модрис не собирается обвинять соседей. По его словам, сейчас гораздо важнее разобраться с последствиями и начать восстановление поврежденного имущества.

Мужчина рассчитывает на помощь своих детей. Владельцам сгоревшего жилого дома, Иво и Илвару, вероятно, также понадобится поддержка близких и окружающих.

Причиной могла стать электропроводка

Точная причина возгорания пока неизвестна. По словам владельцев пострадавшего дома, они не могут с уверенностью сказать, из-за чего начался пожар. Одной из возможных причин мужчины считают неисправность электропроводки.

Однако официального подтверждения этой версии пока нет.

Страховой полис закончился 9 ноября

Дополнительным ударом для владельцев сгоревшего дома стало неожиданное обстоятельство, связанное со страхованием недвижимости.

Как выяснилось, страховой полис на здание действовал до 9 ноября включительно. Пожар произошел уже 10 ноября — на следующий день после окончания срока страховки. Теперь владельцы опасаются, что не смогут рассчитывать на страховое возмещение за уничтоженное имущество.

Пока обе пострадавшие семьи вынуждены самостоятельно искать способы справиться с последствиями происшествия.