Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) расследует сразу два уголовных дела о возможных злоупотреблениях в Олайнском крае. В центре одного из расследований оказался председатель местной думы Андрис Бергс (LSDSP). Следователи также проверяют возможное незаконное расходование средств муниципального предприятия.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на KNAB, в первой половине ноября в Олайнском крае прошли обыски и другие следственные действия. В частности, сотрудники антикоррупционного бюро работали в Олайнском краевом самоуправлении.

Следственные мероприятия связаны с двумя уголовными процессами, возбуждёнными осенью этого года.

Под подозрением — деньги муниципального предприятия

Первое уголовное дело было возбуждено 13 октября по факту возможного злоупотребления служебным положением из корыстных побуждений.

Позднее расследование было дополнительно квалифицировано как мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору.

В центре внимания KNAB оказалось муниципальное предприятие AS Olaines ūdens un siltums, обеспечивающее жителей услугами водоснабжения и теплоснабжения.

Следователи проверяют возможное незаконное использование бюджетных средств предприятия, единственным владельцем которого является Олайнское краевое самоуправление.

В настоящее время в рамках этого дела четыре человека имеют процессуальный статус лиц, обладающих правом на защиту. Среди них — должностное лицо и сотрудник муниципального предприятия, член правления одной из компаний и ещё одно физическое лицо.

Мэра подозревают в использовании должности ради личной выгоды

Второе уголовное дело было возбуждено 29 сентября. Оно касается возможного злоупотребления служебным положением из корыстных побуждений, а также подстрекательства к совершению такого преступления.

По информации KNAB, расследуется несколько предполагаемых эпизодов, в которых председатель Олайнской краевой думы Андрис Бергс мог использовать свои должностные полномочия для получения необоснованных преимуществ для себя и других лиц.

В этом уголовном процессе право на защиту предоставлено пяти участникам. Среди них три должностных лица Олайнского самоуправления, один муниципальный работник и предприниматель.

Таким образом, в двух расследованиях в общей сложности фигурируют девять человек, имеющих право на защиту.

Мэр Олайне рассказал, почему оказался под следствием

Мэр Олайне Бергс сообщил агентству LETA, что одно из дел связано с использованием транспорта самоуправления для доставки коллег на похороны его отца.

Второе дело касается строительства небольшого мостика через канаву, чтобы людям было удобнее ее пересекать. Предложенные предприятиями сметы составляли около 25 000 евро.

Понимая, что такие работы не могут стоить настолько дорого, председатель думы договорился с одним из предпринимателей о строительстве мостика за 8000 евро.

Бергс сообщил, что в связи с этим ему предъявлены обвинения в злоупотреблении служебным положением.

Председатель думы утверждает, что впервые оказался в подобной ситуации и не знает, какую информацию ему разрешено разглашать. При этом он подчеркнул, что ему не стыдно рассказывать о том, с чем связаны эти дела.

Предприятие с оборотом более 10 миллионов евро

Согласно данным Firmas.lv, оборот муниципального предприятия Olaines ūdens un siltums в 2025 году составил 10,46 миллиона евро, а прибыль достигла 524 783 евро.

Компания была зарегистрирована в 1994 году. Её основной капитал составляет 13,988 миллиона евро, а единственным акционером является Олайнское краевое самоуправление.

В KNAB пока отказываются раскрывать дополнительные подробности расследований.

Следует подчеркнуть, что уголовные процессы находятся на стадии расследования. Наличие у человека права на защиту не означает доказанности его вины. Окончательную оценку обстоятельствам дела может дать только суд.