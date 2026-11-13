Государственная полиция Латвии завершила расследование массовой драки, произошедшей 30 мая во время Праздника курорта в Юрмале. Конфликт на улице Йомас, кадры которого разошлись по социальным сетям, начался со словесной перепалки и закончился потерей сознания одного из участников. Теперь дело передано в прокуратуру для начала уголовного преследования.

Как сообщает bb.lv со ссылкой на Государственную полицию, материалы уголовного дела направлены в прокуратуру Рижского региона (Pierīgas prokuratūra).

Следствие установило, что конфликт между участниками возник спонтанно. Причиной стали личные оскорбления, которые быстро переросли в физическое столкновение.

Мужчина потерял сознание после ударов по голове

Напомним, массовая драка произошла 30 мая на улице Йомас, где в тот день проходили праздничные мероприятия.

В социальных сетях появилось видео очевидца, на котором видно, как несколько русскоязычных мужчин дерутся прямо на улице. На записи также слышно, как окружающие призывают участников прекратить потасовку.

Один из мужчин получил удары по голове, после чего с окровавленным лицом упал на землю и потерял сознание.

Пострадавшего, мужчину 1998 года рождения, доставили в Клиническую университетскую больницу имени Паула Страдиня.

Однако медики не обнаружили у него тяжёлых телесных повреждений, и впоследствии мужчину выписали из больницы.

Статью уголовного дела изменили

Первоначально уголовный процесс был начат по части первой статьи 125 Уголовного закона Латвии — за умышленное причинение тяжких телесных повреждений.

Однако после выяснения всех обстоятельств следователи изменили квалификацию преступления.

Теперь дело рассматривается по части второй статьи 231 Уголовного закона — хулиганство, связанное с причинением потерпевшему телесных повреждений.

За такое преступление предусмотрено наказание вплоть до пяти лет лишения свободы. Закон также допускает краткосрочное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф.

Подозреваемому запретили покидать Латвию

По информации полиции, задержанный ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов.

Первоначально ему назначили меру пресечения в виде полицейского надзора и запрета на выезд из страны.

Позднее условия изменили: вместо полицейского надзора подозреваемому предписали находиться в определённом месте, сохранив запрет на выезд из Латвии.

Теперь прокуратура должна принять решение о дальнейшем уголовном преследовании.

Государственная полиция напоминает, что никто не может считаться виновным в совершении преступления, пока его вина не доказана в установленном законом порядке.