Международная полицейская операция против преступных сетей в даркнете завершилась сотнями задержаний и конфискацией огромных партий наркотиков, оружия и криптовалюты. Правоохранители 14 стран сумели установить личности людей, которые рассчитывали остаться невидимыми в теневой части интернета.

О результатах масштабной операции под кодовым названием TorNado, координируемой Европолом, стало известно 12 ноября. Расследование продолжалось с мая 2025 года по октябрь 2026-го и охватило 14 государств, включая США, Великобританию, Германию, Францию и Австралию.

Главной целью полицейских стали продавцы и покупатели, использовавшие подпольные интернет-площадки для торговли наркотиками, оружием и другими запрещёнными товарами.

Сотни задержаний по всему миру

В ходе операции были задержаны 354 человека, подозреваемых в причастности к незаконной торговле.

Больше всего задержаний произошло в США — 132. В Великобритании полиция задержала 59 подозреваемых, в Венгрии — 45, Германии — 41, Франции — 23.

Следователи провели сотни обысков и обнаружили многочисленные учётные записи, через которые осуществлялись незаконные сделки.

Особое внимание уделялось установлению реальных личностей пользователей, скрывавшихся за анонимными аккаунтами и криптовалютными кошельками.

Почти шесть тонн наркотиков и 209 единиц оружия

Масштабы изъятого оказались впечатляющими.

В общей сложности правоохранители конфисковали около 5,7 тонны наркотиков, 209 единиц оружия и денежные средства и криптовалюту на сумму более 234 миллионов долларов — свыше 200 миллионов евро.

Только в европейских странах были изъяты примерно 950 килограммов запрещённых веществ, включая амфетамин, кетамин, MDMA, кокаин и каннабис. Кроме того, обнаружено более миллиона таблеток рецептурных препаратов.

Во Франции полиция конфисковала около 50 килограммов каннабиса.

В США изъяли свыше 4,8 тонны наркотиков и 152 единицы огнестрельного оружия. Среди обнаруженных веществ был фентанил и другие синтетические опиоиды, распространение которых представляет серьёзную угрозу общественному здоровью.

Также полицейские обнаружили 38 прессов, предназначенных для изготовления таблеток.

Как удалось вычислить анонимных преступников

Операция TorNado стала продолжением международной борьбы с крупнейшими подпольными торговыми площадками даркнета.

Следователи использовали сведения, полученные после ликвидации таких платформ, как Archetyp, Bohemia, Nemesis, Kingdom и Tor2Door.

На этих сайтах продавцы и покупатели могли совершать сделки, используя технологии анонимизации. Оплата зачастую производилась в криптовалюте, а запрещённые товары отправлялись обычной почтой.

Однако цифровая анонимность оказалась далеко не абсолютной.

Специалисты Европола сопоставляли данные различных национальных расследований, анализировали цифровые следы транзакций и отслеживали движение средств в блокчейне.

Это позволило связать анонимные аккаунты с конкретными людьми и восстановить некоторые финансовые цепочки преступных организаций.

Закрывают один рынок — появляется другой

Несмотря на впечатляющие результаты операции, правоохранители признают, что полностью уничтожить нелегальную торговлю в интернете крайне сложно.

После закрытия одной подпольной платформы продавцы и покупатели нередко переходят на другие сайты или используют зашифрованные мессенджеры для прямых сделок.

Такая миграция затрудняет расследования и вынуждает полицию постоянно совершенствовать методы выявления преступных сетей.

Тем не менее в Европоле считают, что операция TorNado продемонстрировала эффективность международного сотрудничества в борьбе с организованной преступностью.

Расследования в нескольких странах продолжаются. Правоохранители намерены установить других участников незаконных схем и выяснить полный масштаб деятельности выявленных группировок.

Все задержанные считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана в суде.