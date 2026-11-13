Рижская полиция самоуправления начала два процесса об административном правонарушении в связи с организованным "Крестьянским сеймом" протестом, в ходе которого у входа в Рижскую думу были высыпаны овощи, сообщила представитель полиции самоуправления Эрика Верзе.

Процессы об административном правонарушении полиция начала за нарушение правил обращения с отходами и за езду по общей пешеходной и велосипедной дорожке.

Как сообщалось, "Крестьянский сейм" в четверг высыпал у Рижской думы несколько тонн выращенных в Латвии овощей, протестуя против организованных самоуправлением закупок продуктов питания и школьного питания в учебных заведениях.

Член правления общества Мартиньш Тронс отмечает, что ноябрь - это месяц патриотизма, единства и благодарности, поэтому этой акцией фермеры хотят напомнить депутатам Рижской думы, что истинный патриотизм нужно доказывать реальными делами. Хотя политики публично заявляют, что нужно заботиться о том, чтобы дети больше ели местную еду и чтобы поддерживались латвийские крестьяне и производители, все больше растут опасения, что уже в ближайшем будущем в школах и детских садах еще большее место в питании могут занять продукты, выращенные в соседних и третьих странах.