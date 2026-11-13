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Один звонок — и минус 46 тысяч евро: как мошенники обманули 64-летнего мужчину 0 249

ЧП и криминал
Дата публикации: 13.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мошенник
ФОТО: dreamstime

В Эстонии 64-летний мужчина стал жертвой тщательно организованной мошеннической схемы. Злоумышленники выдавали себя за сотрудников известных организаций и правоохранительных органов, убедив его выполнить действия, после которых со счетов связанных с ним предприятий исчезли десятки тысяч евро.

Как сообщает агентство BNS со ссылкой на Идаскую префектуру полиции, инцидент произошел в уезде Ида-Вирумаа.

Мужчине неоднократно звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками телекоммуникационной компании Telia, системы электронной идентификации Smart-ID, Банка Эстонии и полиции.

Под различными предлогами собеседники просили его подтверждать операции с помощью Mobiil-ID и Smart-ID. Кроме того, мужчину убедили установить на компьютер программу AnyDesk, позволяющую получать удаленный доступ к устройству.

Впоследствии выяснилось, что с банковских счетов предприятий, связанных с пострадавшим, исчезли около 46 000 евро. Точный размер ущерба еще уточняется.

Подобные схемы особенно опасны тем, что преступники используют названия известных компаний и государственных учреждений, создавая у жертв впечатление, будто речь идет о законных и необходимых действиях.

Специалисты по кибербезопасности напоминают: нельзя подтверждать неизвестные операции через Smart-ID или Mobiil-ID, а также устанавливать программы удаленного доступа по просьбе незнакомцев, даже если они представляются сотрудниками банка или полиции.

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#полиция #Эстония #мошенничество #кибербезопасность
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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