В Эстонии 64-летний мужчина стал жертвой тщательно организованной мошеннической схемы. Злоумышленники выдавали себя за сотрудников известных организаций и правоохранительных органов, убедив его выполнить действия, после которых со счетов связанных с ним предприятий исчезли десятки тысяч евро.

Как сообщает агентство BNS со ссылкой на Идаскую префектуру полиции, инцидент произошел в уезде Ида-Вирумаа.

Мужчине неоднократно звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками телекоммуникационной компании Telia, системы электронной идентификации Smart-ID, Банка Эстонии и полиции.

Под различными предлогами собеседники просили его подтверждать операции с помощью Mobiil-ID и Smart-ID. Кроме того, мужчину убедили установить на компьютер программу AnyDesk, позволяющую получать удаленный доступ к устройству.

Впоследствии выяснилось, что с банковских счетов предприятий, связанных с пострадавшим, исчезли около 46 000 евро. Точный размер ущерба еще уточняется.

Подобные схемы особенно опасны тем, что преступники используют названия известных компаний и государственных учреждений, создавая у жертв впечатление, будто речь идет о законных и необходимых действиях.

Специалисты по кибербезопасности напоминают: нельзя подтверждать неизвестные операции через Smart-ID или Mobiil-ID, а также устанавливать программы удаленного доступа по просьбе незнакомцев, даже если они представляются сотрудниками банка или полиции.