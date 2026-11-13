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Почти 2 миллиона евро и недвижимость: в Латвии конфисковали активы, связанные с бывшим российским чиновником 1 182

ЧП и криминал
Дата публикации: 13.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Суд, деньги, недвижимость
ФОТО: BB.LV/AI

Рижский окружной суд окончательно утвердил конфискацию в пользу государства права требования почти 1,92 миллиона евро к ликвидируемому банку ABLV Bank, а также недвижимости в Пиньки. Активы связаны с бывшим российским политически значимым лицом, происхождение полученных им средств вызвало серьёзные сомнения у следствия. Решение суда обжалованию не подлежит.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), расследование касалось денежных переводов, поступавших в Латвию в течение нескольких лет.

Почти 2,4 миллиона евро под видом возврата займа

По данным KNAB, в период с 2013 по 2017 год бывшее российское политически значимое лицо получило от зарегистрированной за рубежом компании в общей сложности 2 398 000 евро.

Деньги перечислялись на счёт получателя в латвийском ABLV Bank. В платёжных документах в качестве основания указывался возврат займа.

Однако в ходе расследования были обнаружены существенные несоответствия в документах по кредитной сделке, обосновании переводов и движении средств между связанными иностранными компаниями.

Изучив собранные доказательства, суд пришёл к выводу, что законное происхождение всех поступивших денег не было достаточно обосновано.

Суд признал, что арестованное имущество, вероятнее всего, имеет преступное, а не законное происхождение.

Деньги вложили в недвижимость и финансовые инструменты

Следствие установило, что часть полученных средств была направлена на покупку недвижимости, а другая — на инвестиции в финансовые инструменты.

Впоследствии право требования денежных средств к находящемуся в процессе ликвидации ABLV Bank было передано другой коммерческой компании.

Однако суд указал, что такая передача не меняет происхождения денег, лежащих в основе имущественных требований.

Таким образом, смена владельца права требования не стала препятствием для конфискации активов.

Расследование продолжалось несколько лет

Уголовный процесс KNAB начал 20 октября 2021 года. Он касался возможного отмывания преступно полученных средств и обстоятельств, связанных с коррупционным преступлением.

3 июня 2024 года бюро приняло решение начать отдельное производство в отношении имущества, предположительно имеющего преступное происхождение, и передало материалы в суд.

22 апреля 2025 года Суд по экономическим делам удовлетворил ходатайство KNAB и постановил конфисковать в пользу государства:

  • право требования к ликвидируемому ABLV Bank на сумму 1 917 565,80 евро;

  • объект недвижимости в Пиньки.

Это решение было обжаловано.

Однако коллегия по уголовным делам Рижского окружного суда отклонила жалобы и оставила решение первой инстанции без изменений.

Постановление Рижского окружного суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Имя бывшего российского политически значимого лица в распространённой KNAB информации не называется.

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#недвижимость #Латвия #коррупция #отмывание денег #KNAB
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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