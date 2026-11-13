Российский боец смешанного стиля Усман Нурмагомедов арестован в ОАЭ на шесть месяцев за драку с бывшим чемпионом UFC грузином Мерабом Двалишвили в Абу-Даби.

Судебный департамент Абу-Даби сообщил, что восьмерых участников драки приговорили к шести месяцам заключения и крупным денежным штрафам (от 13,6 до 81,6 тысячи долларов).

А также все участники драки подлежат депортации после исполнения наказания.

После происшествия Мераб опубликовал видео.

«Как же подло вы поступили, парни. Нас здесь было всего двое: я и мой друг. Мы приехали в Абу-Даби, а Усман Нурмагомедов со своими друзьями подкрались к нам сзади, как змеи. И вы называете себя бойцами? Это мужское поведение? Если хотите поговорить или подраться, давайте сделаем это по-честному», — заявил пострадавший.

Напоминаем, что у Двалишвили давно напряженные отношения с командой Нурмагомедовых. В январе 2025 года грузинский боец победил Умара единогласным решением судей в поединке за чемпионский титул UFC. В дальнейшем противостояние продолжилось за пределами октагона.