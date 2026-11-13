В Латвии перед судом предстанут двое мужчин, обвиняемых в убийстве с особой жестокостью. По версии следствия, во время совместного застолья в Резекне они жестоко расправились со своим знакомым. Один из обвиняемых ранее уже был судим за убийство, совершённое группой лиц.

Как сообщает прокуратура Латвии, уголовное дело передано в Латгальский районный суд. Обоим мужчинам предъявлены обвинения в умышленном убийстве, совершённом группой лиц с особой жестокостью.

Трагедия произошла 4 января 2026 года в одной из квартир Резекне. Двое обвиняемых и их знакомый вместе распивали алкоголь. Квартира была арендована одним из предполагаемых преступников.

В какой-то момент между мужчинами вспыхнул конфликт. Его причины следствию установить не удалось. Однако дальнейшие события, согласно обвинению, превратились в жестокую расправу.

По данным прокуратуры, мужчины действовали сообща и нанесли потерпевшему не менее 39 ударов по голове, животу и грудной клетке.

При этом обвиняемые, как считает следствие, осознавали, что причиняют жертве особые мучения. Один из них схватил мужчину за шею и начал сильно душить, а второй умышленно ударил его ножом в живот.

Следствие полагает, что своими действиями нападавшие сознательно продлевали страдания потерпевшего и процесс наступления смерти.

От полученных многочисленных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Выяснилось, что оба обвиняемых ранее уже привлекались к уголовной ответственности за умышленные преступления. Более того, один из них был осуждён за убийство, совершённое группой лиц.

Предыдущие судимости, а также совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения прокуратура рассматривает как отягчающие обстоятельства.

Ни один из обвиняемых своей вины не признаёт.

Теперь обстоятельства жестокого убийства предстоит рассмотреть Латгальскому районному суду.

Прокуратура напоминает, что до вступления в силу обвинительного приговора оба мужчины считаются невиновными.