В Латвии перед судом предстанут двое мужчин, обвиняемых в убийстве с особой жестокостью. По версии следствия, во время совместного застолья в Резекне они жестоко расправились со своим знакомым. Один из обвиняемых ранее уже был судим за убийство, совершённое группой лиц.
Как сообщает прокуратура Латвии, уголовное дело передано в Латгальский районный суд. Обоим мужчинам предъявлены обвинения в умышленном убийстве, совершённом группой лиц с особой жестокостью.
Трагедия произошла 4 января 2026 года в одной из квартир Резекне. Двое обвиняемых и их знакомый вместе распивали алкоголь. Квартира была арендована одним из предполагаемых преступников.
В какой-то момент между мужчинами вспыхнул конфликт. Его причины следствию установить не удалось. Однако дальнейшие события, согласно обвинению, превратились в жестокую расправу.
По данным прокуратуры, мужчины действовали сообща и нанесли потерпевшему не менее 39 ударов по голове, животу и грудной клетке.
При этом обвиняемые, как считает следствие, осознавали, что причиняют жертве особые мучения. Один из них схватил мужчину за шею и начал сильно душить, а второй умышленно ударил его ножом в живот.
Следствие полагает, что своими действиями нападавшие сознательно продлевали страдания потерпевшего и процесс наступления смерти.
От полученных многочисленных травм мужчина скончался на месте происшествия.
Выяснилось, что оба обвиняемых ранее уже привлекались к уголовной ответственности за умышленные преступления. Более того, один из них был осуждён за убийство, совершённое группой лиц.
Предыдущие судимости, а также совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения прокуратура рассматривает как отягчающие обстоятельства.
Ни один из обвиняемых своей вины не признаёт.
Теперь обстоятельства жестокого убийства предстоит рассмотреть Латгальскому районному суду.
Прокуратура напоминает, что до вступления в силу обвинительного приговора оба мужчины считаются невиновными.
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