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В Резекне двое мужчин зверски убили знакомого: жертве нанесли не менее 39 ударов 0 201

ЧП и криминал
Дата публикации: 13.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Суд, тюрьма
ФОТО: BB.LV/AI

В Латвии перед судом предстанут двое мужчин, обвиняемых в убийстве с особой жестокостью. По версии следствия, во время совместного застолья в Резекне они жестоко расправились со своим знакомым. Один из обвиняемых ранее уже был судим за убийство, совершённое группой лиц.

Как сообщает прокуратура Латвии, уголовное дело передано в Латгальский районный суд. Обоим мужчинам предъявлены обвинения в умышленном убийстве, совершённом группой лиц с особой жестокостью.

Трагедия произошла 4 января 2026 года в одной из квартир Резекне. Двое обвиняемых и их знакомый вместе распивали алкоголь. Квартира была арендована одним из предполагаемых преступников.

В какой-то момент между мужчинами вспыхнул конфликт. Его причины следствию установить не удалось. Однако дальнейшие события, согласно обвинению, превратились в жестокую расправу.

По данным прокуратуры, мужчины действовали сообща и нанесли потерпевшему не менее 39 ударов по голове, животу и грудной клетке.

При этом обвиняемые, как считает следствие, осознавали, что причиняют жертве особые мучения. Один из них схватил мужчину за шею и начал сильно душить, а второй умышленно ударил его ножом в живот.

Следствие полагает, что своими действиями нападавшие сознательно продлевали страдания потерпевшего и процесс наступления смерти.

От полученных многочисленных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Выяснилось, что оба обвиняемых ранее уже привлекались к уголовной ответственности за умышленные преступления. Более того, один из них был осуждён за убийство, совершённое группой лиц.

Предыдущие судимости, а также совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения прокуратура рассматривает как отягчающие обстоятельства.

Ни один из обвиняемых своей вины не признаёт.

Теперь обстоятельства жестокого убийства предстоит рассмотреть Латгальскому районному суду.

Прокуратура напоминает, что до вступления в силу обвинительного приговора оба мужчины считаются невиновными.

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#суд #Резекне #алкоголь #Латвия #прокуратура
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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