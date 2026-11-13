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В Риге пьяный мужчина до смерти забил родственницу 0 117

ЧП и криминал
Дата публикации: 13.11.2026
LETA
Изображение к статье: Тени рук на стене

В центре Риги задержан мужчина, который до смерти избил свою родственницу, сообщили в Государственной полиции.

5 ноября Государственная полиция получила вызов в квартиру в центре Риги в связи со смертью женщины пенсионного возраста. Прибывшие на место происшествия полицейские констатировали, что на полу лежит мертвая женщина с явными признаками насильственной смерти.

По подозрению в преступлении против жизни женщины полицейские задержали в квартире ее родственника 1978 года рождения, который проживал с пенсионеркой в одном домохозяйстве. По первоначальной информации полиции, женщина скончалась от политравмы, которую ей нанес родственник, нанеся несколько ударов.

При проверке концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе было установлено, что задержанный мужчина находился в состоянии опьянения 2,7 промилле. После совершения преступления подозреваемый сам вызвал оперативные службы.

7 ноября суд применил к подозреваемому в качестве меры пресечения заключение под стражу.

Полиция продолжает выяснять мотив преступления. В ходе расследования уголовный процесс может быть переквалифицирован по другой статье.

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#суд #Рига #полиция #алкоголь #задержание #насилие
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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