В центре Риги задержан мужчина, который до смерти избил свою родственницу, сообщили в Государственной полиции.

5 ноября Государственная полиция получила вызов в квартиру в центре Риги в связи со смертью женщины пенсионного возраста. Прибывшие на место происшествия полицейские констатировали, что на полу лежит мертвая женщина с явными признаками насильственной смерти.

По подозрению в преступлении против жизни женщины полицейские задержали в квартире ее родственника 1978 года рождения, который проживал с пенсионеркой в одном домохозяйстве. По первоначальной информации полиции, женщина скончалась от политравмы, которую ей нанес родственник, нанеся несколько ударов.

При проверке концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе было установлено, что задержанный мужчина находился в состоянии опьянения 2,7 промилле. После совершения преступления подозреваемый сам вызвал оперативные службы.

7 ноября суд применил к подозреваемому в качестве меры пресечения заключение под стражу.

Полиция продолжает выяснять мотив преступления. В ходе расследования уголовный процесс может быть переквалифицирован по другой статье.