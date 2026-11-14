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Девять человек забрались на крышу 12-этажного здания в Риге: потребовалась помощь спасателей 0 191

ЧП и криминал
Дата публикации: 14.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: небоскребы Риги
ФОТО: LETA

В Риге спасателям пришлось снимать девять человек с крыши 12-этажного здания в квартале Дома печати на Баласта дамбис. Люди проникли на огороженную территорию, а теперь обстоятельства происшествия выясняет полиция.

Инцидент произошел 13 ноября на Баласта дамбис в Риге. Несколько человек пробрались за ограждение территории квартала Дома печати и поднялись на верхние этажи высотного здания.

Как сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на Государственную полицию, правоохранители получили вызов и, прибыв на место, обнаружили нарушителей на территории объекта.

По информации Государственной пожарно-спасательной службы, на крыше 12-этажного здания находились девять человек. Спасатели спустили их вниз и передали сотрудникам полиции. Таким образом, для завершения происшествия потребовалось участие сразу двух служб — спасателей и правоохранителей.

Полиция начала ведомственную проверку, в ходе которой предстоит выяснить обстоятельства проникновения людей на огороженную территорию.

Пока не сообщается, с какой целью девять человек поднялись на крышу и грозит ли им какая-либо ответственность.

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#Рига #полиция #безопасность #спасатели
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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