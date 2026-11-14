Поездка в автосервис обернулась неприятностями сразу для нескольких автовладельцев. На улице Краста в Риге работник автомастерской, перевозивший Volkswagen со шведскими регистрационными номерами, столкнулся с Porsche. В результате оба автомобиля получили повреждения, а водитель Volkswagen — легкие травмы. Ситуацию осложняет то, что на Porsche, по словам участников аварии, не было страховки КАСКО, сообщает программа TV3 Degpunktā.

До автосервиса оставалось совсем немного

Volkswagen со шведскими регистрационными номерами направлялся в расположенную неподалеку автомастерскую на окраине улицы Краста. За рулем находился сотрудник автосервиса, которому предстояло доставить автомобиль клиента на ремонт. Однако доехать до места назначения мужчина не успел. На перекрестке Volkswagen столкнулся с синим Porsche.

Оба автомобиля получили повреждения, и на место происшествия пришлось вызывать Государственную полицию. Самостоятельно оформить согласованное извещение о ДТП участники аварии не смогли, поэтому обстоятельства столкновения фиксировали правоохранители.

В салоне разлетелись стеклянные бутылки

На место аварии также прибыла бригада Службы неотложной медицинской помощи. Медики осмотрели участников происшествия и установили, что серьезных травм никто не получил. Легко пострадал только водитель Volkswagen, однако госпитализация ему не потребовалась.

Журналистам Degpunktā удалось поговорить с мужчиной, когда он выходил из автомобиля скорой помощи. Выяснилось, что во время столкновения в салоне Volkswagen разлетелись стеклянные бутылки, принадлежавшие владельцу машины.

Именно они разбили заднее стекло автомобиля. К счастью, осколки и бутылки не попали в водителя, что позволило избежать более серьезных последствий.

Припаркованный BMW мог закрывать обзор

Одной из возможных причин аварии стала ограниченная видимость на перекрестке. Рядом с местом столкновения, менее чем в метре от начала перекрестка, был припаркован BMW. Его расположение могло мешать обоим водителям своевременно заметить приближающийся транспорт.

Люди, работающие поблизости, рассказали журналистам, что подобная авария на этом участке была лишь вопросом времени. По их словам, автомобили здесь часто паркуются очень плотно, а некоторые водители передвигаются на достаточно высокой скорости.

Сочетание ограниченного обзора и интенсивного движения создает опасные ситуации. При этом официальная причина столкновения и виновник аварии пока не установлены.

Porsche может остаться без ремонта

Теперь работнику автосервиса предстоит решать непростую проблему: автомобиль клиента, который он должен был доставить на ремонт, сам оказался поврежден в ДТП. Мужчине придется договариваться о восстановлении Volkswagen либо о возвращении владельцу машины в ее нынешнем состоянии.

Однако у владелицы Porsche ситуация может оказаться еще сложнее. По словам участников происшествия, на автомобиль не была оформлена добровольная страховка КАСКО. Это означает, что возможность получить компенсацию будет зависеть от обстоятельств аварии, установления ответственности и наличия других применимых страховых покрытий.

Повреждения Porsche, судя по всему, достаточно серьезные. Участники происшествия допускают, что владелица может вовсе отказаться от восстановления автомобиля из-за высокой стоимости ремонта.

Окончательное решение будет зависеть от оценки ущерба и результатов разбирательства.