В пятницу утром на оживленном перекрестке улицы Бривибас и Густава Земгала гатве в Риге столкнулись легковой автомобиль Opel и мотоцикл. Авария произошла во время поворота автомобиля направо: мотоциклист, двигавшийся с той же стороны, врезался в машину и упал на проезжую часть.

Пострадавшего доставили в больницу. Водитель Opel рассказал журналистам TV3 Degpunktā, как все произошло.

Столкновение посреди перекрестка

Дорожное происшествие случилось напротив Дворца культуры ВЭФ. Водитель Opel собирался повернуть направо в сторону культурного центра. Для выполнения маневра он занял среднюю полосу. Однако едва автомобиль начал поворачивать, произошло столкновение с мотоциклом, который приближался сзади справа.

В результате удара у Opel оторвалось боковое зеркало, а мотоцикл вместе с водителем упал на бок.

Когда на место прибыли журналисты Degpunktā, пострадавший мотоциклист уже находился в автомобиле скорой помощи.

«Он ехал довольно быстро»

Водитель Opel рассказал, что не заметил мотоциклиста рядом с автомобилем перед началом маневра.

«В тот момент, когда я посмотрел в другую сторону, я задел мотоцикл. Или мотоцикл задел меня», — вспоминает мужчина.

По его словам, мотоцикл находился с внутренней стороны поворота и, вероятно, собирался продолжить движение прямо. Автомобилист предполагает, что мотоциклист двигался достаточно быстро.

«Ну, он ехал довольно быстро, потому что на перекрестке рядом со мной его не было», — пояснил водитель Opel.

При этом это лишь оценка участника происшествия. Точная скорость мотоцикла и обстоятельства столкновения пока не установлены.

После падения мотоциклист некоторое время лежал на дороге

Сразу после аварии водитель автомобиля подошел к пострадавшему, чтобы проверить его состояние. По словам мужчины, мотоциклист около полуминуты оставался лежать на асфальте.

«Потом, когда я спросил, все ли в порядке, он начал двигаться. Позади был человек, который вызвал скорую помощь», — рассказал автомобилист.

Спустя некоторое время пострадавший смог самостоятельно подняться и разговаривать с окружающими. Внешне, по словам водителя Opel, серьезных повреждений заметно не было.

«Он даже поднялся, двигался, потом разговаривал. Но что дальше, я не знаю — я ведь не врач», — добавил мужчина.

Пострадавшего увезли в больницу

Несмотря на то что после падения мотоциклист смог встать и общаться, медики решили доставить его в больницу. Из автомобиля скорой помощи пострадавший больше не выходил.

Информация о характере полученных травм и состоянии мотоциклиста не сообщается. Официальные выводы о виновнике аварии также пока неизвестны.