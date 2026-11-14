Жители одного из многоквартирных домов Риги получили тревожное сообщение в домовом чате: во дворе загорелся автомобиль BMW. Когда люди выглянули в окна, пламя уже охватило машину, а густой дым поднимался до пятого этажа. Вскоре огонь перекинулся на припаркованный рядом Opel.

Очевидцы утверждают, что перед пожаром двигатель BMW начал необычно громко работать, а затем произошел взрыв. По предварительной версии полиции, причиной происшествия могла стать техническая неисправность, сообщает программа TV3 Degpunktā.

«Отойди подальше, может взорваться!»

Пожар во дворе многоэтажного дома привлек внимание многих жильцов. Некоторые снимали происходящее на телефоны. На одной из видеозаписей слышно, как очевидец предупреждает находящихся рядом людей: «Отойди подальше, может взорваться». По словам местного жителя Эрикса, вскоре после этого действительно произошел взрыв.

Жительница дома Айя рассказала, что узнала о пожаре из сообщения в общем чате жильцов. Выглянув в окно, она увидела горящий автомобиль. Пламя оказалось настолько сильным, что дым поднимался до уровня пятого этажа.

Огонь перекинулся на соседний Opel

По информации Degpunktā, возгорание началось в моторном отсеке BMW. Огонь быстро распространился по автомобилю, а затем перекинулся на припаркованный рядом Opel.

Пожар встревожил и других автовладельцев, чьи машины находились поблизости. Жители дома Угис и Диана выбежали на улицу, чтобы успеть убрать свой автомобиль из опасной зоны.

Тем временем владелец горящего BMW пытался воспользоваться огнетушителем, однако тот оказался неисправным. Самостоятельно остановить распространение пламени не удалось.

Двигатель начал реветь все громче

Местные жители рассказали журналистам, что незадолго до пожара BMW приехал во двор и остановился, но двигатель продолжал работать. Затем, по словам очевидцев, произошло нечто необычное: мотор начал самопроизвольно набирать обороты. Звук становился все громче, двигатель работал все интенсивнее, пока в какой-то момент не произошел взрыв.

Один из жильцов рассказал, что незадолго до возгорания проходил мимо громко ревущего BMW и даже пошутил, что автомобиль может взорваться. Спустя некоторое время его предположение неожиданно сбылось. Сами жители считают, что причиной произошедшего стала техническая неисправность автомобиля.

Полиция не обнаружила признаков преступления

Прибывшим пожарным удалось сравнительно быстро потушить оба автомобиля. Однако BMW и Opel получили серьезные повреждения. Теперь их владельцам предстоит решать вопросы со страховыми компаниями и организовывать вывоз поврежденных машин.

Правоохранители также изучили обстоятельства происшествия. По информации Degpunktā, полиция не обнаружила признаков преступления.

Предполагается, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание. При этом окончательная техническая причина пожара в сообщении не уточняется.

Таким образом, пожар, который встревожил жителей целого дома и уничтожил два автомобиля, вероятнее всего, был связан с неисправностью одной из машин.