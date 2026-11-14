Жители многоквартирного дома на улице Баускас в Даугавпилсе уже несколько лет пытаются справиться с проблемами, которые, по их словам, создает пожилая соседка. Женщина собирает выброшенные вещи и хранит их в квартире, а остальные жильцы жалуются на тараканов, мышей, протечки воды и регулярные пожары.

Последний пожар оказался настолько серьезным, что пенсионерку пришлось спасать из задымленного помещения. Теперь соседи надеются на вмешательство социальных служб, опасаясь как за собственную безопасность, так и за жизнь самой женщины, сообщает программа TV3 Degpunktā.

Третий вызов пожарных за год

Очередной пожар произошел в квартире на пятом этаже поздно вечером, после 23:00, когда большинство жителей дома уже готовились ко сну.

В квартире одна проживает женщина в возрасте около 70 лет. По словам соседей, проблемы с ее жильем продолжаются уже несколько лет. Жительница дома Любовь рассказывает, что только в этом году пожарных приходилось вызывать трижды.

«В этом году мы уже в третий раз вызываем пожарных, но на этот раз пожар был действительно серьезный. То она оставит картошку вариться, и у нее кастрюля пригорает. А зайдешь туда — гвоздики, гвоздики, гвоздики, пакетики, пакетики, пакетики», — описывает ситуацию женщина.

По словам жильцов, на этот раз огонь вспыхнул в гостиной. Они предполагают, что причиной могла стать оставленная без присмотра горящая свеча. В квартире не было детектора дыма. Возгорание заметила соседка, которая вышла на лестничную клетку и увидела дым, выходивший из дверей.

Спасателям пришлось взламывать дверь

Когда на место прибыли оперативные службы, хозяйка квартиры не открывала дверь. Чтобы попасть внутрь, спасателям пришлось ее взломать. Пожилая женщина получила ожоги и надышалась дымом. Ее вывели из квартиры и передали медикам, которые доставили пострадавшую в больницу.

Соседка Эрика, живущая этажом ниже, рассказала журналистам, что уже на следующий день пенсионерку снова заметили возле дома.

«Оказалось, что она сбежала из больницы и шла домой, снова с пакетами. Потом девушки позвонили в полицию, полицейские приехали, взяли ее под руку и, видимо, снова туда отвезли. Но на этот раз уже в психиатрическую клинику», — говорит Эрика.

«Мусора столько, что он в человеческий рост»

По словам соседей, квартира пенсионерки практически полностью заполнена вещами, которые она приносит с улицы. Любовь утверждает, что женщина регулярно собирает предметы возле мусорных контейнеров и складирует их дома. Жильцы связывают с состоянием квартиры появление вредителей в подъезде.

«Два года назад у нас тут мыши бегали, теперь тараканы. Вот пожар был. Мы все с этим боремся», — жалуется Любовь.

После последнего пожара ситуация еще больше осложнилась. Из-за действий спасателей входная дверь квартиры осталась открытой, а скопившиеся внутри вещи начали вываливаться на лестничную площадку.

«Мусора там, без преувеличения, столько, что он в человеческий рост», — рассказывает соседка.

Жильцы опасались, что из открытой квартиры по всему дому начнут распространяться тараканы.

Сын согласился приехать ради соседей

Как выяснилось, у пожилой женщины есть несколько детей, однако они живут за пределами Даугавпилса и, по словам соседей, не поддерживают отношений с матерью.

После пожара жильцы самостоятельно попытались найти родственников пенсионерки, чтобы хотя бы закрыть поврежденную дверь и ограничить распространение насекомых. Им удалось связаться с одним из сыновей.

«Он говорит: я вообще не общаюсь с мамой, но ради вас приеду. Мы говорим: хотя бы дверь закрыть, ведь там тараканы полчищами», — вспоминает Любовь.

В результате дверь удалось закрыть, однако остальные проблемы остались нерешенными.

Теперь в квартире поселились голуби

По словам Эрики, во время пожара в квартире были выбиты окна. До происшествия голуби обитали на лоджии пенсионерки, а теперь получили доступ непосредственно в жилые помещения.

«У нее на лоджии жили голуби, а теперь они переселились к ней в квартиру», — рассказывает соседка.

Таким образом, за закрытой дверью по-прежнему остаются скопившиеся вещи, насекомые и птицы. Жильцы опасаются, что после возвращения хозяйки домой ситуация повторится, а следующий пожар может оказаться еще опаснее.

Соседи надеются на помощь социальных служб

Главная проблема, по словам жителей дома, заключается в том, что самостоятельно повлиять на ситуацию они не могут. За последние годы им неоднократно приходилось сталкиваться с последствиями пожаров, протечек и антисанитарных условий, однако добиться долгосрочного решения пока не удалось.

При этом жильцы понимают, что помощь необходима и самой пенсионерке, которая живет одна и, судя по описанным обстоятельствам, может испытывать трудности с самостоятельным ведением хозяйства.

Соседи надеются, что ситуацией наконец займутся социальные службы, которые смогут оценить потребности женщины и возможные меры поддержки.

Пока вопрос остается открытым: как обеспечить безопасность всего дома, не оставив без помощи человека, который, возможно, сам не способен справиться со сложившейся ситуацией?