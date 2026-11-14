Серьезная авария произошла в среду на перекрестке улиц Лиела Дарза и Тукума в Даугавпилсе. Ford, выехавший со второстепенной дороги, врезался в бок Volkswagen с такой силой, что тот перевернулся на крышу и врезался в фонарный столб.

Водитель перевернувшегося автомобиля самостоятельно выбрался из салона, однако спустя несколько часов ему потребовалась медицинская помощь. По словам пострадавшего, второй участник ДТП вместо извинений начал обвинять его в столкновении, сообщает программа TV3 Degpunktā.

До дома оставалось несколько перекрестков

Артем ехал домой за рабочими инструментами, чтобы затем вернуться на объект. Однако привычная поездка неожиданно закончилась серьезной аварией. На перекрестке улиц Лиела Дарза и Тукума перед его Volkswagen внезапно появился серый Ford.

По словам Артема, автомобиль выехал со второстепенной дороги на большой скорости. При этом обзор перекрестка частично закрывали машины, стоявшие слева. Столкновения избежать не удалось.

Удар пришелся в бок Volkswagen. От его силы автомобиль перевернулся на крышу, после чего его отбросило на фонарный столб. Ford, в свою очередь, оказался на тротуаре.

«Я был в шоке и сначала даже не чувствовал боли»

Сразу после столкновения к перевернувшемуся автомобилю подбежали прохожие. Артем находился внутри, пристегнутый ремнем безопасности. Мужчина начал звать на помощь и просить очевидцев вызвать экстренные службы.

«Когда произошла авария, прохожие сразу начали заглядывать в салон моей машины. Я был пристегнут ремнем безопасности и кричал из автомобиля, чтобы люди вызвали экстренные службы», — вспоминает он.

По словам водителя, в первые минуты после удара он практически не чувствовал боли.

«Я находился в состоянии шока, не чувствовал боли и, в принципе, особо не пострадал. Я отстегнул ремень безопасности и осторожно стал выбираться самостоятельно», — рассказал Артем.

Прохожие помогли ему покинуть автомобиль, чтобы мужчина не поранился осколками разбитого стекла.

Сначала Артему показалось, что медицинская помощь не понадобится. Однако через несколько часов появилась боль в спине, и он обратился в больницу. В результате врачи рекомендовали ему неделю соблюдать постельный режим.

По имеющейся информации, водитель Ford травм не получил.

«Он начал обвинять меня, что я не уступил дорогу»

Особенно неприятным для Артема оказалось поведение второго участника аварии. По его словам, водитель Ford сразу после столкновения начал предъявлять ему претензии, утверждая, что именно Volkswagen спровоцировал ДТП.

«Он сразу подошел ко мне и начал, скажем так, наезжать, что я не уступил ему дорогу, что я в него врезался», — рассказал пострадавший.

Водитель Ford, как утверждает Артем, настаивал, что уже практически пересек перекресток, когда неожиданно появился Volkswagen. Мужчина также неоднократно спрашивал Артема, с какой скоростью тот двигался и насколько превысил разрешенную скорость.

«Я, скажем так, не хотел разговаривать с ним в такой стрессовой ситуации. Он сам периодически подходил ко мне, спрашивал, с какой скоростью я ехал, насколько превысил скорость», — вспоминает Артем.

В конце концов он предложил второму водителю посмотреть на повреждения автомобилей.

«Я нервничал и сказал ему, чтобы он пошел посмотрел на мою машину, ведь не я в него въехал, а он в меня. Он посмотрел на место удара и больше ко мне не подходил», — рассказал мужчина.

Знак «Уступите дорогу» не помог избежать столкновения

На улице Лиела Дарза, по которой двигался Ford, перед перекрестком установлен знак «Уступите дорогу». Причем для привлечения внимания водителей он дополнительно выделен широкой ярко-зеленой окантовкой. Тем не менее Ford выехал на перекресток, где и произошло столкновение.

Разрешенная скорость на этом участке для обоих автомобилей составляет 50 км/ч. Как отмечает Degpunktā, на записи видеорегистратора Volkswagen виден показатель скорости, который в момент аварии был ниже установленного ограничения.

Таким образом, видеозапись не подтверждает обвинения в превышении скорости, которые, по словам Артема, высказывал водитель Ford. При этом окончательную юридическую оценку обстоятельствам аварии должны дать правоохранительные органы.

Автомобиль придется отправить на утилизацию

Хотя Артему удалось избежать тяжелых травм, его Volkswagen восстановлению, по всей видимости, уже не подлежит. Мужчина особенно переживает из-за машины, которую приобрел всего год назад. В начале осени автомобиль успешно прошел технический осмотр и находился в рабочем состоянии.

Теперь после сильного бокового удара, опрокидывания и столкновения с фонарным столбом повреждения оказались настолько серьезными, что машину придется утилизировать.

Вместо обычной поездки за инструментами Артем получил неделю вынужденного отдыха, необходимость заниматься последствиями ДТП и потерю автомобиля.