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Попытки прорыва через границу Латвии становятся агрессивнее: опубликовано видео 0 168

ЧП и криминал
Дата публикации: 14.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: граница

На латвийско-белорусской границе сохраняется напряженная обстановка. Только за четверг пограничники предотвратили 42 попытки незаконного проникновения в страну, а общее число предотвращенных попыток с начала года уже превысило 12,9 тысячи. В распоряжении TV3 Ziņas оказались новые видеокадры с восточной границы, которые демонстрируют, насколько сложной и потенциально опасной остается работа пограничников, сообщает nra.lv.

За один день — 42 попытки пересечь границу

По данным Государственной пограничной охраны Латвии, в четверг было предотвращено 42 попытки незаконного пересечения границы со стороны Белоруссии. Всего с начала 2026 года пограничники предотвратили 12 922 такие попытки.

При этом речь идет именно о зафиксированных попытках незаконного пересечения границы, а не обязательно о таком же количестве разных людей: один человек может пытаться пересечь границу неоднократно.

Дополнительно на пограничном пункте Патерниеки по соображениям безопасности во въезде в Латвию отказали двум иностранцам — гражданину России и гражданину Украины.

Новые кадры показывают опасность работы пограничников

В распоряжении журналистов TV3 Ziņas оказались новые видеозаписи, сделанные на восточной границе Латвии.

Как отмечает издание nra.lv, кадры свидетельствуют о том, что попытки незаконного пересечения границы приобретают все более агрессивный характер.

Работа пограничников в таких условиях связана не только с необходимостью пресекать незаконное проникновение на территорию страны, но и с потенциальной угрозой их собственной безопасности.

При этом конкретные обстоятельства снятых на видео эпизодов в опубликованном сообщении не раскрываются.

Усиленный режим охраны границы продлен до конца года

Из-за продолжающегося миграционного давления правительство Латвии продлило режим усиленной охраны границы с Белоруссией до конца 2026 года.

Особый режим действует на следующих территориях:

  • В Лудзе и волостях Лудзенского края;
  • В Краславе и волостях Краславского края;
  • В Аугшдаугавском крае;
  • В Даугавпилсе;
  • В Каунатской волости Резекненского края.

Латвийские власти связывают повышенное миграционное давление с действиями белорусского режима. Подобная ситуация на восточной границе страны сохраняется с августа 2021 года.

Сколько попыток незаконного пересечения границы предотвращено за последние годы?

Статистика Государственной пограничной охраны показывает, что интенсивность миграционного давления существенно менялась от года к году.

Год Предотвращенные попытки
2022 5 286
2023 13 863
2024 5 388
2025 12 046
2026 (с начала года) 12 922

Таким образом, уже к середине ноября число предотвращенных попыток незаконного пересечения границы в 2026 году превысило показатель за весь 2025 год.

В предыдущие годы часть людей все же допускали на территорию Латвии по гуманитарным соображениям. В 2022 году таких случаев было 217, в 2023-м — 428, в 2024-м — 26, а в 2025-м — 31.

Эти данные показывают, что наряду с мерами по охране государственной границы латвийские пограничники продолжают рассматривать ситуации, требующие гуманитарного реагирования.

Давление на границу продолжается уже более пяти лет

Латвия сталкивается с организованным, по оценке властей, белорусским режимом миграционным давлением с августа 2021 года. За это время на границе неоднократно фиксировались периоды резкого роста числа попыток незаконного пересечения.

Несмотря на усиленные меры охраны, ситуация остается напряженной. Новые видеозаписи, полученные TV3 Ziņas, вновь привлекают внимание к условиям, в которых ежедневно работают латвийские пограничники.

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#Латвия #миграция #безопасность #видео
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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