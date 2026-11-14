В Латвии объявлен в международный розыск тренер по скалолазанию детско-юношеского центра «Даугмале», приговоренный к восьми годам заключения за сексуальное насилие над несовершеннолетней. Мужчина исчез до начала отбывания наказания. По информации правоохранительных органов, он мог находиться в Литве.

Осужденный за сексуальное насилие тренер рижского детско-юношеского центра «Даугмале» до сих пор не задержан, хотя вынесенный ему приговор уже вступил в силу. Для его розыска выдан европейский ордер на арест.

Как сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на передачу Латвийского телевидения «Панорама», Рижский городской суд выдал соответствующий ордер 8 июля 2026 года. Документ направили в подразделение международного сотрудничества Государственной полиции, чтобы организовать поиск осужденного за пределами Латвии.

Основанием для международного розыска стала информация о том, что мужчина мог находиться на территории Литвы. Однако установить его местонахождение полиции пока не удалось.

Почему осужденный не оказался в тюрьме

Ситуация возникла после рассмотрения уголовного дела в апелляционной инстанции. Судья коллегии по уголовным делам Рижского окружного суда Гиртс Айзсилс пояснил LTV, что апелляция рассматривалась в письменном процессе. Это означает, что личное присутствие обвиняемого на заседании не требовалось.

До этого суд не выявил обстоятельств, которые указывали бы на вероятность уклонения мужчины от исполнения наказания. В результате к моменту вступления окончательного приговора в силу осужденный оказался недоступен для правоохранительных органов.

Какое наказание назначил суд

В 2025 году суд первой инстанции приговорил тренера к девяти годам лишения свободы за сексуальное насилие над несовершеннолетней. Однако весной 2026 года Рижский окружной суд смягчил наказание, поскольку мужчина полностью признал свою вину и раскаялся.

Срок заключения был сокращен на один год — до восьми лет. Дополнительно суд назначил четыре года пробационного надзора и запретил осужденному в течение трех лет проводить любые занятия с несовершеннолетними.

Решение апелляционного суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

За что осудили тренера

Согласно материалам уголовного дела, тренер использовал свой авторитет и беспомощное состояние несовершеннолетней потерпевшей для совершения действий сексуального характера. Ранее мужчина признавал вину лишь частично, однако при рассмотрении дела в апелляционной инстанции полностью признал содеянное.

Именно признание вины и раскаяние стали обстоятельствами, которые суд учел при сокращении срока лишения свободы.

Таким образом, речь идет не о подозреваемом, чья вина еще устанавливается, а о человеке, в отношении которого уже вынесен вступивший в силу обвинительный приговор.

Несмотря на это, исполнить наказание пока не удалось. Осужденный остается в международном розыске, а его местонахождение неизвестно.