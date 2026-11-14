В нескольких населенных пунктах Видземе автовладельцы обнаружили свои машины без колес. Злоумышленники действуют по похожей схеме: откручивают колеса вместе с дисками, а автомобили оставляют стоять на деревянных колодках. Кражи зафиксированы в Зилайскалнсе и Валмиере, причем преступники не ограничиваются одной маркой машин.

Полиция начала уголовные процессы и просит жителей помочь в поиске подозреваемых, сообщает программа TV3 Degpunktā.

Пять автомобилей за одну ночь?

Несколько дней назад жители Зилайскалнса столкнулись с неприятным сюрпризом. Припаркованные возле домов автомобили стали целью неизвестных злоумышленников. С одной машины похитили регистрационный номер, из другой пытались слить топливо, однако больше всего пострадали владельцы автомобилей, у которых сняли колеса.

Местный житель Гунар рассказал журналистам Degpunktā, что, по имеющейся у него информации, воры добрались до пяти машин. Причем к преступлениям они, судя по всему, подготовились заранее: принесли деревянные колодки, на которые установили автомобили после демонтажа колес.

«Удивительно, что никто ничего не видел», — недоумевает мужчина.

Сигнализация спугнула воров

Не все попытки краж оказались успешными. Возле дома № 12 на улице Иманта злоумышленники, по словам жителей, успели забрать лишь один колесный болт. Жительница Зилайскалнса Галина рассказала, что в одном из случаев преступников, вероятно, спугнул владелец автомобиля.

«Говорят, что пытались украсть, но не получилось. Это произошло в последнем, четвертом подъезде, там на третьем этаже живет молодая семья. Так вот, он услышал сигнализацию, она сработала на машине, он выбежал, а они уже открутили ему колеса», — рассказала женщина.

По ее словам, речь шла об автомобиле Audi. После срабатывания сигнализации злоумышленники не смогли довести задуманное до конца.

Воры добрались и до Валмиеры

Спустя несколько дней похожие происшествия произошли уже в Валмиере. Пока часть жителей участвовала в мероприятиях, посвященных Дню Лачплесиса, неизвестные снимали колеса с автомобилей в районе улицы Стацияс. Здесь без колес остались, в частности, Volvo и Audi.

Как и в Зилайскалнсе, автомобили установили на деревянные подставки. Причем в Валмиере злоумышленники использовали аккуратно распиленные дощечки.

Жители района удивлены случившимся. По их словам, место обычно считается спокойным, но при этом здесь достаточно оживленно, поэтому непонятно, как преступникам удалось остаться незамеченными. Местные жители также слышали о похожих кражах в других частях Валмиеры.

«Хотел поставить машину в гараж, а теперь придется покупать колеса»

Возле одного из пострадавших Volvo журналисты Degpunktā встретили владельца автомобиля. Мужчина рассказал, что использует машину только в теплое время года. Уже на следующей неделе он собирался перевезти ее в гараж, где автомобиль должен был провести зиму.

Однако теперь планы придется менять. Воры похитили не только шины, но и колесные диски, которые особенно ценил владелец. Вместо обычной подготовки автомобиля к зимнему хранению мужчине предстоят незапланированные расходы.

Полиция ищет свидетелей и записи видеокамер

По фактам краж в Зилайскалнсе и Валмиере полиция начала уголовные процессы. Пока правоохранителям не удалось установить личности подозреваемых.

Следователи призывают жителей сообщать о любых подозрительных обстоятельствах, которые могли быть замечены в районах происшествий. Особенно полезными могут оказаться записи камер видеонаблюдения и автомобильных видеорегистраторов.

По словам местных жителей, в районах краж замечали незнакомых людей с микроавтобусом, однако установить их возможную причастность к преступлениям пока не удалось.

Одна группировка или несколько?

Сходство способов совершения краж вызывает предположение, что за происшествиями в разных населенных пунктах могут стоять одни и те же люди. Однако полиция пока не подтверждает эту версию. Не исключено, что преступления совершали разные злоумышленники, использующие похожую схему.

При этом среди пострадавших автомобилей встречаются разные марки, хотя, по наблюдениям местных жителей, чаще других фигурирует Audi. Сообщения о похожих случаях поступают и из других населенных пунктов Видземе.

Пока расследование продолжается, полиция призывает автовладельцев проявлять бдительность и обращать внимание на подозрительных людей и транспортные средства возле парковок.