В пятницу, 13 ноября, в Резекне произошел необычный инцидент: из-за возгорания датчика охранной сигнализации из трехэтажного общественного здания эвакуировались 300 человек. Хотя площадь пожара составляла всего 0,03 квадратного метра, на место происшествия были вызваны спасатели.

Небольшое возгорание в общественном здании на улице 18 Новембра в Резекне привело к эвакуации 300 человек. Причиной происшествия стал загоревшийся датчик охранной сигнализации.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу (ГПСС), вызов поступил в пятницу в 10:56.

Возгорание произошло на первом этаже трехэтажного здания. Площадь пожара составила всего 0,03 квадратного метра — примерно 300 квадратных сантиметров. Огонь удалось потушить еще до прибытия пожарных. Тем не менее из здания самостоятельно эвакуировались 300 человек.

Спасатели завершили работу на месте происшествия в 12:30. Информации о пострадавших в сообщении ГПСС нет.

За сутки спасатели получили 38 вызовов

Всего за минувшие сутки Государственная пожарно-спасательная служба Латвии получила 38 вызовов. Из них 11 были связаны с тушением пожаров, включая один лесной пожар. Еще 16 раз спасатели выезжали для проведения спасательных работ. При этом 11 вызовов оказались ложными.