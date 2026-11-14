В Резекне полиция задержала троих мужчин, которых подозревают в серии краж дизельного топлива из сельскохозяйственной и промышленной техники. По данным следствия, за два месяца злоумышленники могли похитить около 850 литров горючего, причинив ущерб нескольким предприятиям.

Задержать подозреваемых удалось непосредственно после очередной кражи на территории лесозаготовительного предприятия, сообщает программа TV3 Degpunktā.

Попались после ночной кражи

Все началось поздней октябрьской ночью, когда трое мужчин проникли на территорию одного из лесозаготовительных предприятий в Резекненском крае. Их целью стал просеиватель древесной щепы — промышленная машина, используемая для сортировки древесного материала.

Злоумышленники вскрыли топливный бак оборудования и похитили около 40 литров дизельного топлива. Однако далеко уйти им не удалось.

Сотрудники Государственной полиции оперативно прибыли на место происшествия и задержали всех троих сразу после совершения кражи. Двум задержанным по 25 лет, третьему — 39 лет.

Выяснилось, что это была не первая кража

После задержания полицейские продолжили расследование и обнаружили возможную связь подозреваемых с другими аналогичными преступлениями. Представитель Государственной полиции Юлия Юране сообщила, что следователям удалось собрать доказательства причастности мужчин к кражам топлива, совершенным еще в сентябре.

По данным полиции, злоумышленники действовали как в самом Резекне, так и на территории Резекненского края. Их интересовала техника, из которой можно было относительно быстро слить дизельное топливо. Среди пострадавших оказались владельцы экскаваторов, тракторов, просеивателей древесной щепы и другого оборудования.

В общей сложности, по предварительным данным, было похищено около 850 литров дизельного топлива. Если исходить из приблизительной стоимости двух евро за литр, цена такого количества горючего составляет около 1700 евро.

При этом фактический ущерб предприятиям может включать не только стоимость топлива, но и расходы на ремонт поврежденных баков и оборудования. В настоящее время расследование продолжается. К задержанным не применена мера пресечения, связанная с лишением свободы.

Как защитить технику от похитителей топлива?

На фоне серии краж Государственная полиция обратилась к фермерам, лесозаготовительным предприятиям и другим владельцам тяжелой техники с рекомендациями по защите имущества. Правоохранители советуют уделять внимание не только охране территории, но и непосредственно топливным бакам машин.

Четыре совета полиции для владельцев техники

1. Оставляйте технику в защищенных местах

По окончании работы размещайте машины на закрытых, охраняемых и хорошо освещенных территориях.

2. Установите видеонаблюдение

Камеры должны охватывать не только стоянку техники, но и подъездные пути, по которым могут прибыть злоумышленники.

3. Используйте запирающиеся крышки баков

Крышки с замком затрудняют доступ к топливу и могут помешать быстрой краже.

4. Установите датчики уровня топлива

Такие устройства позволяют фиксировать резкое снижение количества горючего и своевременно обнаруживать возможную кражу.

Полиция призывает не оставлять дорогостоящую технику без защиты

В Государственной полиции подчеркивают, что сочетание нескольких мер безопасности значительно усложняет задачу похитителям топлива. Особенно уязвима техника, которую оставляют на ночь на удаленных производственных площадках, полях и лесозаготовительных участках.

Расследование серии краж в Резекне и Резекненском крае продолжается. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства преступлений и окончательный размер причиненного ущерба.