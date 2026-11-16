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Британский турист сорвал с креста и разбил статую Иисуса в центре Вильнюса 1 548

ЧП и криминал
Дата публикации: 16.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: В столице Литвы британский турист совершил акт вандализма

Фото: gbnews.com

В столице Литвы британский турист совершил акт вандализма, уничтожив статую Иисуса Христа, установленную во дворе костёла Божьего Милосердия. Мужчину задержала полиция, теперь он не может покинуть страну.

Как сообщает BNS и телеканал LNK, инцидент произошёл в ночь на четверг.

По данным следствия, мужчина сорвал скульптуру Иисуса с деревянного креста, находившегося у стены во внутреннем дворе храма. После этого он унёс статую и разбил её.

Подозреваемым оказался гражданин Великобритании 1989 года рождения, временно находящийся в Литве.

Представитель полиции Вильнюса Томас Браженас сообщил, что британца уже допросили. В качестве меры пресечения у него изъяли документ, удостоверяющий личность.

Таким образом, до дальнейших решений правоохранительных органов мужчина не сможет выехать из Литвы.

В полиции подчеркнули, что подозреваемый сотрудничает со следствием, даёт показания и не предпринимает попыток уклониться от расследования.

Причины поступка британского туриста пока не раскрываются.

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#полиция #Литва #вандализм #Вильнюс #следствие #задержание
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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