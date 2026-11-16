В столице Литвы британский турист совершил акт вандализма, уничтожив статую Иисуса Христа, установленную во дворе костёла Божьего Милосердия. Мужчину задержала полиция, теперь он не может покинуть страну.

Как сообщает BNS и телеканал LNK, инцидент произошёл в ночь на четверг.

По данным следствия, мужчина сорвал скульптуру Иисуса с деревянного креста, находившегося у стены во внутреннем дворе храма. После этого он унёс статую и разбил её.

Подозреваемым оказался гражданин Великобритании 1989 года рождения, временно находящийся в Литве.

Представитель полиции Вильнюса Томас Браженас сообщил, что британца уже допросили. В качестве меры пресечения у него изъяли документ, удостоверяющий личность.

Таким образом, до дальнейших решений правоохранительных органов мужчина не сможет выехать из Литвы.

В полиции подчеркнули, что подозреваемый сотрудничает со следствием, даёт показания и не предпринимает попыток уклониться от расследования.

Причины поступка британского туриста пока не раскрываются.