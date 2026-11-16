В центре Риги поздно вечером произошла смертельная авария. Мотоцикл, которым управляла женщина, врезался в остановку общественного транспорта на бульваре Райня. Пассажирка погибла от полученных травм, водитель пострадала. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

На бульваре Райня в центре Риги произошла авария с участием мотоцикла, в результате которой погибла женщина. Еще одна женщина получила травмы.

Как сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на Государственную полицию, вызов на место происшествия по адресу бульвар Райня, 33 поступил в 23:14.

По предварительной информации правоохранителей, женщина, управлявшая мотоциклом, не справилась с управлением и въехала в остановку общественного транспорта. В результате столкновения пассажирка мотоцикла получила смертельные травмы. Водитель также пострадала.

Информации о возрасте женщин и тяжести травм водителя пока нет. Не сообщается и о том, находились ли в момент аварии люди на самой остановке.

По факту происшествия начат уголовный процесс. Полиция устанавливает обстоятельства аварии, в том числе причины потери управления мотоциклом.

За сутки в Латвии произошло 88 аварий

Всего за минувшие сутки в стране зарегистрировано 88 дорожно-транспортных происшествий. Помимо погибшей пассажирки мотоцикла, травмы в авариях получили еще восемь человек.

За нарушения правил дорожного движения полиция вынесла 450 постановлений об административных правонарушениях. Почти половина из них — 218 — связаны с превышением разрешенной скорости.

Кроме того, за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения начаты четыре административных и шесть уголовных процессов. Еще один уголовный процесс начат в отношении водителя, предположительно находившегося под воздействием наркотических веществ.

Обстоятельства смертельной аварии на бульваре Райня продолжают расследовать. Окончательные причины столкновения пока не установлены.