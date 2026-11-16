В Турции поездка на микроавтобусе едва не закончилась трагедией для десяти пассажиров, среди которых находился грудной ребёнок. Водителю внезапно стало плохо за рулём, после чего транспортное средство съехало в море.

Происшествие случилось в районе Айвалык провинции Балыкесир на западе Турции, сообщает издание Yeni Şafak.

По предварительной информации, водитель микроавтобуса перенёс сердечный приступ во время движения. Потеряв управление, он допустил падение автомобиля в воду.

На помощь находившимся в микроавтобусе людям пришли спасатели. Из транспортного средства удалось извлечь всех десятерых пассажиров, включая младенца, а также водителя.

Пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Однако спасти водителя не удалось. Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался.

Информация о состоянии пассажиров и степени полученных ими травм пока не приводится.