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В Латвии грузовик снес автобусную остановку: на Резекненском шоссе частично перекрыта дорога 0 284

ЧП и криминал
Дата публикации: 16.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: дтп

Фото: x.com/breakinglv.

В понедельник утром, 16 ноября, в Стирниене грузовой автомобиль занесло на Резекненском шоссе, после чего он въехал в автобусную остановку. Никто не пострадал, однако авария привела к ограничению движения в направлении Риги.

На Резекненском шоссе в населенном пункте Стирниене утром понедельника произошло ДТП с участием грузового автомобиля. Машина потеряла устойчивость на дороге и врезалась в автобусную остановку, повредив ее конструкцию.

Как сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на Государственную полицию, авария произошла около 6:30. По предварительной информации, грузовик занесло, после чего он съехал в сторону остановки и столкнулся с ней.

Несмотря на повреждение остановки, в результате происшествия никто не пострадал.

Движение в сторону Риги ограничено

Из-за аварии движение на участке Резекненского шоссе частично заблокировано. Ограничения затрагивают полосу, ведущую в направлении столицы. Это следует учитывать водителям, которые направляются по Резекненскому шоссе в сторону Риги: на месте происшествия могут возникнуть затруднения с проездом.

Пока не сообщается, когда движение будет полностью восстановлено.

Обстоятельства аварии уточняются. Причины заноса грузовика в первоначальном сообщении полиции не названы.

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#Латвия #ДТП
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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