В Риге расследуют железнодорожное происшествие, в результате которого пострадал человек, лежавший между рельсами. По предварительным данным, его заметил только машинист третьего поезда. Теперь специалисты выясняют, почему человек оставался незамеченным и могли ли этому способствовать освещение, погодные условия или особенности железнодорожного участка.

В Риге начато специальное расследование происшествия на железной дороге, которое произошло вечером 10 ноября на участке между Саркандаугавой и Земитанами. Поезд наехал на человека, лежавшего между рельсами. Пострадавший получил травмы.

Как сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на Бюро расследования транспортных происшествий и инцидентов (БРТПИ), авария произошла в 17:57. Особое внимание специалистов привлекло то, что, согласно первоначальным сведениям, человека на путях заметил только машинист третьего поезда.

Почему человека не заметили раньше?

Это один из главных вопросов, на которые предстоит ответить расследованию. В бюро подчеркивают, что информация о том, что человека увидел лишь машинист третьего поезда, пока предварительная. Следователям предстоит установить, соответствует ли она действительности и какие обстоятельства могли помешать машинистам предыдущих составов заметить человека.

В частности, специалисты изучат условия видимости на железнодорожном участке в момент происшествия. Будут проверены освещение путей и прилегающей территории, погодные условия, особенности окружающего ландшафта и другие факторы, которые могли повлиять на обзор.

Также бюро намерено проанализировать действия машинистов и записи видеорегистраторов поездов. Отдельное внимание уделят рискам, связанным с нахождением посторонних людей на железнодорожных путях.

Свет фонарей мог мешать машинистам?

В бюро напоминают, что ранее уже расследовали похожий случай, когда одной из причин происшествия оказалось само освещение железнодорожной инфраструктуры. Тогда специалисты установили, что свет от осветительных элементов технологического прохода железнодорожного моста и путей ослеплял машиниста, мешая ему вовремя заметить человека на мосту. В нынешнем расследовании также проверят, могли ли возникнуть подобные обстоятельства.

При этом пока нет оснований утверждать, что именно освещение стало причиной происшествия 10 ноября. Это лишь одна из версий, которую предстоит изучить.

Цель расследования — предотвратить новые происшествия

Бюро расследования транспортных происшествий и инцидентов подчеркивает, что его задача заключается не в поиске виновных. Специалисты должны установить технические и организационные обстоятельства случившегося, выявить возможные риски и предложить меры, которые помогут избежать подобных случаев в будущем.

После завершения расследования будет подготовлен итоговый отчет. Если специалисты обнаружат недостатки в обеспечении безопасности, соответствующим учреждениям и предприятиям могут быть направлены рекомендации. Документ опубликуют на официальном сайте бюро.

Пока не сообщается, при каких обстоятельствах человек оказался между рельсами и насколько серьезными были полученные им травмы.