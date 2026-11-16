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Жителей Латвии предупредили о мошеннических SMS от имени ГАСС: не переходите по ссылкам 0 264

ЧП и криминал
Дата публикации: 16.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мошенники
ФОТО: BB.LV/AI

Государственное агентство социального страхования Латвии (ГАСC) предупреждает жителей о новой попытке мошенничества. Злоумышленники рассылают SMS-сообщения, пытаясь получить доступ к интернет-банкам и персональным данным получателей.

Как сообщает ГАСC на своей странице в Facebook, мошенники отправляют сообщения на мобильные телефоны жителей, рассчитывая выманить коды доступа к интернет-банку.

Ведомство особо подчёркивает, что не рассылает подобных SMS.

Как не попасться на уловку мошенников?

ГАCС призывает жителей соблюдать осторожность и ни в коем случае не переходить по подозрительным ссылкам, содержащимся в таких сообщениях.

Особенно важно не вводить на открывшихся страницах банковские реквизиты, коды авторизации и личные данные.

В агентстве также советуют не торопиться и внимательно проверять адреса сайтов. Подозрительные сочетания букв и необычное написание интернет-адреса могут указывать на мошенничество.

Жители подтверждают получение сообщений

В комментариях к предупреждению ГАСC несколько пользователей Facebook сообщили, что уже получили подобные SMS.

Одна из женщин рассказала, что подозрительное сообщение пришло ей именно сегодня, однако она не стала открывать ссылку и сразу удалила SMS.

Другие пользователи также подтвердили получение аналогичных сообщений.

Таким образом, мошенническая рассылка уже затронула ряд жителей Латвии.

ГАСC напоминает: если сообщение якобы от государственного учреждения требует перейти по ссылке и ввести банковские данные, необходимо проявить особую осторожность. Проверять информацию следует через официальные каналы учреждения, самостоятельно открывая его сайт, а не используя ссылку из SMS.

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#Латвия #мошенничество #безопасность
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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