Государственное агентство социального страхования Латвии (ГАСC) предупреждает жителей о новой попытке мошенничества. Злоумышленники рассылают SMS-сообщения, пытаясь получить доступ к интернет-банкам и персональным данным получателей.
Как сообщает ГАСC на своей странице в Facebook, мошенники отправляют сообщения на мобильные телефоны жителей, рассчитывая выманить коды доступа к интернет-банку.
Ведомство особо подчёркивает, что не рассылает подобных SMS.
Как не попасться на уловку мошенников?
ГАCС призывает жителей соблюдать осторожность и ни в коем случае не переходить по подозрительным ссылкам, содержащимся в таких сообщениях.
Особенно важно не вводить на открывшихся страницах банковские реквизиты, коды авторизации и личные данные.
В агентстве также советуют не торопиться и внимательно проверять адреса сайтов. Подозрительные сочетания букв и необычное написание интернет-адреса могут указывать на мошенничество.
Жители подтверждают получение сообщений
В комментариях к предупреждению ГАСC несколько пользователей Facebook сообщили, что уже получили подобные SMS.
Одна из женщин рассказала, что подозрительное сообщение пришло ей именно сегодня, однако она не стала открывать ссылку и сразу удалила SMS.
Другие пользователи также подтвердили получение аналогичных сообщений.
Таким образом, мошенническая рассылка уже затронула ряд жителей Латвии.
ГАСC напоминает: если сообщение якобы от государственного учреждения требует перейти по ссылке и ввести банковские данные, необходимо проявить особую осторожность. Проверять информацию следует через официальные каналы учреждения, самостоятельно открывая его сайт, а не используя ссылку из SMS.
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