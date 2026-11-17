В результате столкновения двух пассажирских поездов в столице Чехии пострадали 46 человек. Четверо из них находятся в тяжёлом состоянии. Среди раненых — машинисты обоих составов.

Как сообщают нидерландские СМИ со ссылкой на чешские источники, авария произошла утром во вторник, 17 ноября, около 7:00 по местному времени (8:00 по латвийскому времени), недалеко от главного железнодорожного вокзала Праги.

Столкновение произошло на железнодорожном мосту над улицей Сейфертова. По предварительной информации, оба поезда двигались с небольшой скоростью, благодаря чему удалось избежать более серьёзных повреждений составов.

Один из поездов следовал со стороны города Млада-Болеслав, другой отправился в направлении Миловице.

После происшествия всех пассажиров обоих поездов эвакуировали. Пострадавших спасатели и медицинские бригады доставили в несколько больниц.

Министр транспорта Чехии Иван Беднарик назвал случившееся очень серьёзным происшествием и подтвердил, что обстоятельства аварии расследуются.

По словам представителя пожарной службы, поскольку поезда двигались с небольшой скоростью, повреждения оказались относительно ограниченными.

Сразу после столкновения движение на участке железной дороги было остановлено, а поезда дальнего следования перенаправлены на другие станции. Пассажирам предложили воспользоваться метро.

Впоследствии часть железнодорожного сообщения удалось восстановить.

Причина аварии пока остаётся неизвестной. Следователям предстоит установить, почему два пассажирских поезда оказались на одном пути.

Примечательно, что 17 ноября в Чехии отмечается государственный праздник — День борьбы за свободу и демократию. Предполагается, что из-за праздничного дня в утренних поездах находилось меньше пассажиров, чем обычно.