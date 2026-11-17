Обычный рейс Lufthansa из Тель-Авива во Франкфурт превратился в настоящую спасательную операцию. Один из бортпроводников внезапно потерял сознание из-за тяжёлой аллергической реакции. Ситуация могла закончиться трагедией, если бы среди пассажиров не оказался опытный израильский реаниматолог. Врач сумел оказать экстренную помощь, а самолёт совершил незапланированную посадку в Белграде.

Инцидент произошёл вечером 15 ноября на борту рейса LH687 авиакомпании Lufthansa, следовавшего из Израиля в Германию.

Как сообщает израильское агентство Jewish News Syndicate (JNS) со ссылкой на интервью агентства TPS-IL, одним из пассажиров самолёта был доктор Уриэль Трахтенберг, заведующий отделением интенсивной терапии Медицинского центра Галилеи в Нагарии.

Врач направлялся в Дюссельдорф на выставку медицинского оборудования, но неожиданно оказался в центре чрезвычайной ситуации.

Опасный ингредиент

Во время полёта одному из бортпроводников стало плохо. Выяснилось, что мужчина случайно съел продукт, содержащий кунжут, на который у него была сильная аллергия.

Реакция развивалась стремительно. У пострадавшего началась анафилаксия — опасное для жизни состояние, при котором могут резко падать артериальное давление, нарушаться дыхание и наступать потеря сознания.

Экипаж обратился к пассажирам с просьбой о медицинской помощи.

На призыв откликнулся доктор Трахтенберг. Вместе с ним помогать пострадавшему вызвались ещё два врача — гинеколог и невролог.

Укол, который не сработал

У бортпроводника был собственный автоинъектор EpiPen с адреналином — препаратом, который используется для экстренной помощи при анафилактическом шоке.

Однако выяснилось, что устройство применили неправильно.

По словам Трахтенберга, лекарство было выпущено в воздух и не попало в организм пострадавшего.

Врач нашёл адреналин в медицинской аптечке самолёта и сделал необходимую инъекцию.

После введения препарата состояние мужчины начало улучшаться.

Однако реаниматолог понимал, что опасность ещё не миновала. Даже после первоначального улучшения тяжёлая аллергическая реакция может возобновиться, поэтому пациенту требовалось срочное наблюдение в больнице.

Экстренная посадка в Белграде

Трахтенберг сообщил командиру воздушного судна, что продолжать полёт до Франкфурта опасно и необходимо как можно скорее посадить самолёт.

Пилоты приняли решение изменить маршрут.

Примерно через 20–25 минут после обращения врача самолёт приземлился в Белграде, столице Сербии.

В аэропорту уже ожидали медицинские работники. Пострадавшего бортпроводника передали бригаде скорой помощи для госпитализации.

Когда мужчину выносили из самолёта на носилках, пассажиры встретили спасателей аплодисментами.

Авиакомпания Lufthansa подтвердила израильскому авиационному порталу PassportNews, что рейс LH687 совершил незапланированную посадку в Белграде из-за медицинского происшествия с одним из членов экипажа.

«Здесь не было никакого героизма»

Несмотря на благодарность пассажиров и внимание журналистов, сам доктор Трахтенберг не считает свой поступок чем-то исключительным.

В интервью TPS-IL он подчеркнул, что просто выполнял профессиональный долг.

«Здесь не было никакого героизма. Был профессионализм. Мы сделали то, что было необходимо», — сказал врач.

Почему счёт шёл на минуты

Анафилаксия считается одной из наиболее опасных форм аллергической реакции. Она может развиться в течение нескольких минут после контакта с аллергеном.

Её способны вызвать определённые продукты питания, лекарственные препараты, укусы насекомых и другие вещества.

Кунжут относится к пищевым аллергенам, которые у чувствительных людей могут провоцировать особенно тяжёлые реакции.

Главным препаратом первой помощи при анафилаксии является адреналин. Своевременное его введение существенно повышает шансы на благополучный исход.

При этом даже после улучшения состояния человеку необходима экстренная медицинская помощь.

История на борту Lufthansa стала напоминанием о том, насколько важны своевременные действия и профессиональная подготовка. В тот вечер присутствие опытного врача среди пассажиров оказалось решающим обстоятельством.