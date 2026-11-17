В интернете появились новые кадры нападения в польском Кракове, на которых запечатлена маленькая девочка, чудом избежавшая ранения во время стрельбы.

Когда раздались выстрелы, прохожие бросились искать укрытие. Однако ребёнок остался один на тротуаре. Девочка попыталась спрятаться в ближайшем здании, но дверь оказалась заперта.

В этот момент мимо проезжал автомобиль нападавшего, из которого продолжалась стрельба. На записи видно, как пули попадают в поверхность совсем рядом с ребёнком.

Несмотря на смертельную опасность, девочка не пострадала.

Как утверждается в сообщении, кадры были сняты 7 ноября во время вооружённого нападения в центре Кракова, в результате которого погибли шесть человек и ещё 15 получили ранения.

Как ранее сообщал bb.lv, 7 ноября, в историческом центре польского Кракова произошла массовая стрельба. Погибли шесть человек, более пятнадцати получили ранения, в том числе двое полицейских. Нападение произошло среди бела дня на Главной рыночной площади — одном из самых популярных туристических мест Польши.