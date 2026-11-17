Утренний гололед превратил один из поворотов дороги недалеко от Олайне в настоящую ловушку для автомобилистов. В районе Плаканциемса за считаные минуты три машины съехали с дороги, причем два автомобиля впоследствии столкнулись. Один из водителей получил перелом руки и был доставлен в больницу.

Как выяснила программа TV3 Degpunktā, причиной серии происшествий стал так называемый черный лед — тонкая и практически незаметная ледяная корка на асфальте.

Три автомобиля оказались в кювете почти одновременно

С понижением температуры воздуха на дорогах Латвии вновь возникла опасность гололедицы. Особенно коварными оказались участки, где мокрый асфальт за ночь покрылся тонким слоем льда. Именно такая ситуация сложилась на повороте дороги недалеко от Плаканциемса.

Даже после происшествий журналисты Degpunktā могли убедиться, насколько скользким оставалось покрытие. На менее загруженной части проезжей части под ногами ощущалась тонкая ледяная корка, а листья деревьев и трава вдоль дороги были покрыты инеем.

Первым управление потерял водитель черного Volvo по имени Андрей. Его автомобиль съехал с дороги и остановился у края кювета.

Вскоре на том же участке не справилась с управлением женщина за рулем другого Volvo. Ее машина съехала к лесу и остановилась, упершись в ели.

Но на этом серия происшествий не закончилась.

«Когда я уходил, машина еще была целая»

Андрей рассказал, что после съезда с дороги осмотрел свой Volvo и убедился, что серьезных повреждений нет. Он заглушил двигатель, включил аварийную сигнализацию и попытался достать знак аварийной остановки. Однако открыть багажник не удалось.

Тогда мужчина отправился за помощью на расположенную неподалеку лесопилку, рассчитывая найти грузовик, который смог бы вытащить автомобиль. Вернулся он примерно через час — и увидел совершенно другую картину.

Пока Андрея не было, в его Volvo врезался другой автомобиль. После удара машина получила настолько серьезные повреждения, что восстановление, по мнению владельца, уже не имеет смысла.

«Конечно. Куда на такой ехать? Кто ее будет ремонтировать? У нее вообще вся геометрия кузова нарушена», — рассказал мужчина.

Особенно обидно ему оттого, что первоначально автомобиль практически не пострадал. Если бы машину удалось вовремя вытащить из кювета, считает Андрей, ее можно было бы сохранить.

Один из водителей сломал руку

Женщина, чей серебристый Volvo остановился у деревьев, стала свидетельницей последующего столкновения. По ее словам, на скользком участке проблемы возникали у многих автомобилистов.

«Здесь очень многие скользили, а тот второй не справился с управлением, врезался в первого, перевернулся, а того, кто врезался, увезли в больницу. У него сломана рука», — рассказала водитель.

Судя по следам, оставленным на грунте, водитель Volkswagen перед столкновением пытался избежать аварии, однако на обледеневшей дороге ему не удалось справиться с управлением.

В результате два автомобиля получили серьезные повреждения, а одному из участников происшествия потребовалась медицинская помощь.

Даже новые зимние шины не помогли

Андрей подчеркнул, что его Volvo был оборудован зимними шинами, причем практически новыми — установленными менее двух недель назад. Однако на обледеневшем асфальте этого оказалось недостаточно. По словам мужчины, когда автомобиль начало заносить, он попытался выровнять его и немного нажал на газ. Но машина оказалась на центральной части дороги, где покрытие было еще более скользким.

«Она еще более скользкая. Поэтому меня и понесло в эту сторону», — объяснил водитель.

Этот случай наглядно показывает, что даже хорошие зимние шины не гарантируют сцепления с дорогой, если асфальт покрыт льдом.

Одну машину удалось спасти, две серьезно повреждены

Из трех автомобилей, оказавшихся в кювете, меньше всего пострадал серебристый Volvo, которым управляла женщина.

Спасательная операция оказалась непростой: во время нескольких попыток вытащить машину обрывался буксировочный трос. Тем не менее автомобиль удалось вернуть на дорогу, после чего водитель смогла продолжить движение своим ходом.

Двум другим машинам повезло значительно меньше. Черный Volvo Андрея после столкновения получил серьезные повреждения кузова, а Volkswagen также сильно пострадал.

Чем опасен черный лед?

Черным льдом называют тонкий, часто почти прозрачный слой льда на дорожном покрытии. Через него просматривается темный асфальт, поэтому водителю может казаться, что дорога просто мокрая. Особенно часто такая гололедица возникает при колебаниях температуры около нуля, когда влага на асфальте замерзает.

Наиболее опасными могут оказаться повороты, мосты, затененные участки дорог и места, где автомобили движутся реже. В таких условиях водителям рекомендуется заранее снижать скорость, увеличивать дистанцию и избегать резких движений рулем, торможения и ускорения.

Как показали происшествия под Олайне, иногда достаточно одного скользкого поворота, чтобы за несколько минут сразу несколько водителей оказались в опасной ситуации.