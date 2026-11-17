Ночная поездка на мотоцикле по центру Риги закончилась трагедией. На бульваре Райня женщина за рулем мощного мотоцикла потеряла управление и врезалась в остановку общественного транспорта. Пассажирка, которая ехала без шлема, погибла на месте, а сама водитель находится в больнице в тяжелом состоянии.

Эксперт по безопасности дорожного движения Оскарс Ирбитис обратил внимание сразу на несколько необычных обстоятельств аварии, сообщает программа TV3 Degpunktā.

Мотоцикл врезался в остановку общественного транспорта

Трагедия произошла ночью на бульваре Райня в центре Риги. По имеющейся информации, женщина управляла достаточно мощным мотоциклом. В какой-то момент, проезжая в районе островка безопасности, она потеряла контроль над транспортным средством.

Мотоцикл на высокой скорости выехал с проезжей части и врезался в остановку общественного транспорта. Удар оказался смертельным для пассажирки, которая находилась на мотоцикле без защитного шлема.

Водитель получила серьезные травмы и была доставлена в больницу. По последним данным, женщина находится без сознания, ее состояние оценивается как тяжелое.

Эксперт назвал несколько необычных обстоятельств

Эксперт Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Оскарс Ирбитис считает, что эта авария выделяется на фоне других тяжелых происшествий с участием мотоциклистов. Прежде всего, за рулем находилась женщина.

«Трагично и в то же время очень нетипично, поскольку обычно такие тяжелые происшествия — исключительно мужская прерогатива, а на этот раз за рулем была женщина. Причем на достаточно мощном мотоцикле», — отметил Ирбитис.

Еще один важный момент — предполагаемая скорость движения. По оценке эксперта, характер происшествия указывает на то, что мотоцикл, вероятно, двигался быстрее разрешенного.

«Все признаки указывают на то, что скорость не была в пределах разрешенной, что превышение все-таки имело место», — заявил он.

Однако точная скорость движения пока не установлена.

Холодная погода могла осложнить управление

Ирбитис обратил внимание и на время года, когда произошла авария. В середине ноября обычный мотосезон в Латвии уже завершен. При низкой температуре воздуха свойства шин меняются: резина становится жестче, а сцепление с дорожным покрытием может ухудшаться. Это особенно опасно при резких маневрах и движении на высокой скорости.

По мнению эксперта, погодные условия могли дополнительно осложнить управление мощным мотоциклом.

При этом пока нет точной информации о том, находилась ли водитель под воздействием алкоголя или других одурманивающих веществ. Установить обстоятельства происшествия сейчас затруднительно еще и потому, что сама женщина находится без сознания.

На остановке могли находиться люди

Еще одно обстоятельство, на которое обратил внимание эксперт, — место столкновения. Мотоцикл врезался в остановку общественного транспорта, расположенную рядом с выходом из подземного перехода. В момент аварии там могли находиться пассажиры или пешеходы.

«В том числе люди могли находиться на той самой остановке общественного транспорта. Там как раз расположен выход из туннеля, и человек, выходящий из туннеля, определенно не ожидает, что прямо перед ним кто-то будет ехать на мотоцикле», — пояснил Ирбитис.

К счастью, других людей на пути потерявшего управление мотоцикла не оказалось.

В этом сезоне погибли уже десять человек

По данным, приведенным в программе Degpunktā, в нынешнем мотосезоне число погибших в происшествиях с участием мотоциклов достигло десяти человек. Оскарс Ирбитис отметил, что эта статистика по-прежнему вызывает серьезное беспокойство.

«Чрезвычайно трагично, что в этом году погиб уже десятый мотоциклист, и, к сожалению, это число у нас не снижается», — сказал эксперт.

Отвечая на вопрос журналистов о женщинах среди погибших, он уточнил, что это первый такой случай в нынешнем сезоне.

Точные причины ночной аварии на бульваре Райня еще предстоит установить. Пока известно, что пассажирка погибла, а водитель мотоцикла продолжает находиться в больнице в тяжелом состоянии.