В Риге задержан 48-летний мужчина, подозреваемый в убийстве своей 85-летней родственницы, с которой он прожил в одной квартире более десяти лет. В момент задержания в его крови было 2,7 промилле алкоголя. Мужчина сам вызвал полицию и признался в содеянном. Между тем соседи рассказали, что уже несколько месяцев слышали из квартиры крики, а саму пенсионерку давно никто не видел.

Сам вызвал полицию и признался в убийстве

Вызов в связи со смертью пожилой женщины поступил в полицию около 17:30, сообщает программа TV3 Degpunktā.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили на полу квартиры тело 85-летней пенсионерки со следами побоев. Женщина была мертва.

В квартире находился 48-летний мужчина, который, как выяснилось, приходился погибшей родственником. Именно он вызвал оперативные службы, а впоследствии признался, что избил женщину до смерти. Представитель Государственной полиции Гита Гжибовска сообщила, что подозреваемого задержали непосредственно на месте преступления.

«Полицейские задержали этого мужчину, который ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов, прямо в квартире. В момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения в 2,7 промилле», — рассказала она.

По словам соседей, задержанный был племянником погибшей — сыном ее сестры.

Более десяти лет жили тихо, но летом все изменилось

Пенсионерка и ее родственник проживали в одной квартире более десяти лет. Долгое время соседи считали их спокойными жильцами, которые практически не привлекали к себе внимания. Однако летом ситуация изменилась.

Как рассказала одна из жительниц дома, родственники узнали, что до конца года им необходимо освободить квартиру. Примерно в тот же период из их жилья стали доноситься крики.

«Они должны были съехать до конца года, поэтому нам казалось, что там просто происходят какие-то странные вещи из-за приближающегося срока выселения», — вспоминает соседка.

По ее словам, мужчина нередко громко ругался, причем подобные эпизоды повторялись на протяжении нескольких месяцев.

«Он просто ругался трехэтажным матом. Я предполагаю, что он довольно часто пил, поэтому и кричал. Отсюда вся злость и все остальное», — рассказала женщина.

При этом в вечер убийства, по ее словам, из квартиры не доносилось ничего необычного.

«В тот вечер вообще все было тихо. В тот вечер мы вообще ничего не слышали», — отметила она.

Пенсионерку давно никто не видел

Еще одно обстоятельство, которое теперь вызывает вопросы у соседей, — длительное отсутствие пожилой женщины. Одна из жительниц дома призналась, что за все годы проживания по соседству ни разу не встречала пенсионерку. В какой-то момент она даже предположила, что женщину перевезли в учреждение по уходу за пожилыми людьми.

Между тем ее родственника соседи периодически видели по дороге в магазин. Однако мужчина практически ни с кем не общался, ограничиваясь коротким приветствием. Соседка также сомневается, что у него была постоянная работа.

«Я думаю, что он жил на ее пенсию. Не думаю, что у него была работа или хотя бы нормально оплачиваемая работа», — поделилась она своими предположениями.

Женщина обратила внимание, что мужчина ходил в магазин в разное время суток, а его распорядок дня не напоминал график работающего человека.

«Мне кажется, в основном он сидел дома», — добавила соседка.

При этом никаких подтвержденных сведений о занятости задержанного или его источниках дохода пока нет.

«Думаю, ее там постепенно замучили»

После трагедии соседи начали вспоминать происходившее в последние месяцы и задаваться вопросом, не подвергалась ли пенсионерка насилию еще до рокового вечера. Одна из жительниц дома рассказала, что слышала разговоры, будто мужчина объяснял отсутствие пожилой родственницы ее пребыванием в больнице.

«Кто-то говорил, что он якобы рассказывал, будто эта старушка вообще находится в больнице», — отметила она.

Теперь женщина подозревает, что убийству могли предшествовать длительные издевательства.

«Я предполагаю, что он не просто забил ее до смерти за один вечер. Думаю, он просто избивал ее до тех пор, пока она не оказалась окончательно изувечена», — сказала соседка.

Свои подозрения она объясняет тем, что в вечер трагедии не слышала громких звуков, хотя ранее из квартиры неоднократно доносились крики.

«Думаю, что ее там просто постепенно замучили», — поделилась женщина.

Однако это лишь предположения соседки. Полиция пока не сообщала, имеются ли доказательства того, что пенсионерка подвергалась систематическому насилию.

Полиция выясняет мотивы преступления

В настоящее время правоохранители продолжают расследование обстоятельств смерти 85-летней женщины. Следствию предстоит установить мотивы подозреваемого, а также выяснить, что происходило в квартире до убийства. Известно, что ранее задержанный мужчина не попадал в поле зрения полиции.

Пока остается открытым и вопрос, связана ли трагедия с предстоящей необходимостью освободить жилье, о которой рассказали соседи.

Официальных выводов на этот счет правоохранители не представили.