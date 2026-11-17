В соседней Эстонии полиция раскрыла масштабное подпольное производство сигарет. В Пярнуском уезде, расположенном недалеко от границы с Латвией, обнаружили хорошо законспирированную фабрику, на которой производили нелегальную табачную продукцию. Об этом сообщает агентство BNS.

13 ноября сотрудники полиции и Налогово-таможенного департамента Эстонии провели масштабную операцию, в ходе которой задержали 11 подозреваемых.

При обысках правоохранители обнаружили около 27 миллионов нелегальных сигарет. По предварительным подсчетам, только ущерб от неуплаченного акцизного налога составляет 5,1 миллиона евро.

Масштабы находки удивили даже эстонских следователей. Как заявил руководитель следственного отдела Налогово-таможенного департамента Райн Куус, это первая действующая подпольная сигаретная фабрика, обнаруженная в стране за последние десять лет.

Три года назад в Эстонии уже находили подобное предприятие, однако тогда преступников успели задержать еще до запуска производства.

По словам руководителя криминального бюро Ляэнеской префектуры Маргуса Распеля, фабрика была тщательно замаскирована, а ее деятельность — хорошо организована.

При этом он отдельно упомянул Латвию, где подобные подпольные производства уже обнаруживали. Для Эстонии же фабрика такой мощности стала беспрецедентной находкой.

Среди задержанных оказались как граждане Эстонии, так и иностранцы. Всем 11 фигурантам предъявлены подозрения, двое по решению суда заключены под стражу.

Теперь следователям предстоит выяснить, кто стоял за организацией нелегального бизнеса и куда планировалось отправлять миллионы сигарет.

Не исключено, что расследование затронет и международные каналы контрабанды, однако конкретные направления поставок, в том числе возможная связь с Латвией, пока не установлены.