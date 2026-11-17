Необычная операция по борьбе с международной наркоторговлей развернулась в Атлантическом океане у берегов Мартиники. Французские военно-морские силы перехватили полуподводное судно, перевозившее несколько тонн кокаина.

Однако контрабандисты успели затопить плавсредство вместе с большей частью запрещённого груза. Военные спасли четырёх человек и подняли из воды 146 килограммов наркотиков.

Операция состоялась 12 ноября 2026 года, а подробности стали известны 15 ноября из сообщений Министерства вооружённых сил Франции и префектуры Мартиники. Об этом пишут французские издания Le Parisien и Outremers360 со ссылкой на официальные заявления.

Трое прыгнули в океан, четвёртый остался топить судно

Французский военный фрегат обнаружил в Атлантике необычное плавсредство, двигавшееся практически вровень с поверхностью воды. На судне не было государственного флага.

Когда французские военные приблизились к подозрительному объекту, трое находившихся на борту людей бросились в океан.

Четвёртый остался на судне. Как выяснилось, он успел привести в действие механизм его преднамеренного затопления.

Группа досмотра французских ВМС поднялась на борт и сумела эвакуировать оставшегося человека. Вскоре после этого полуподводное судно начало стремительно погружаться.

По информации французских властей, с момента запуска механизма затопления до полного исчезновения судна под водой прошло менее трёх минут.

Все четверо находившихся на борту были спасены.

Несколько тонн кокаина затонули вместе с судном

После затопления наркосубмарины французские моряки обнаружили на поверхности океана упаковки с наркотиками.

Из воды удалось извлечь партию кокаина общим весом 146 килограммов.

Однако это была лишь небольшая часть перевозимого груза.

По оценке французских властей, на борту находилось несколько тонн кокаина. Основная часть наркотиков ушла на дно Атлантического океана вместе с полуподводным судном.

Таким образом, контрабандисты лишились груза, однако попытка затопления практически полностью уничтожила возможность его изъятия и точного взвешивания.

В операции участвовали американские военные

Перехват проводился при международном взаимодействии сил, занимающихся борьбой с наркотрафиком.

Французский фрегат действовал при поддержке собственного вертолёта и американского самолёта морской патрульной авиации.

Операция проходила под оперативным контролем американского межведомственного подразделения, координирующего борьбу с незаконным оборотом наркотиков.

Правовой основой действий в международных водах стала Конвенция ООН по морскому праву.

Французские власти назвали операцию беспрецедентной для национальных военно-морских сил.

Что представляет собой наркосубмарина

Перехваченное судно относилось к категории полуподводных плавсредств, которые преступные группировки используют для тайной транспортировки наркотиков.

В отличие от настоящих подводных лодок, такие конструкции обычно не погружаются полностью. Их корпуса располагаются почти целиком под водой, а над поверхностью остаётся лишь небольшая часть.

Низкая посадка делает подобные суда труднозаметными, особенно в открытом океане.

Многие такие плавсредства изготавливаются кустарным или полукустарным способом и специально приспосабливаются для перевозки крупных партий наркотиков на большие расстояния.

Использование механизмов затопления позволяет экипажам быстро уничтожать судно и его содержимое при угрозе задержания.

Борьба с наркотрафиком в Атлантике

Атлантический океан остаётся одним из важнейших маршрутов доставки кокаина из Латинской Америки в Европу и страны Карибского бассейна.

Для перевозки наркотиков преступные организации используют не только обычные грузовые и рыболовные суда, но и специально построенные малозаметные плавсредства.

Нынешняя операция у Мартиники показала, насколько сложным может быть перехват таких судов: даже после обнаружения и прибытия военных экипажу понадобилось менее трёх минут, чтобы отправить большую часть груза на дно.

При этом французским морякам удалось выполнить главную задачу по спасению людей, оказавшихся в воде, и эвакуировать четвёртого человека с тонущего судна.

Расследование обстоятельств перевозки наркотиков продолжается.