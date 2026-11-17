«На вас оформили кредиты на 28 тысяч евро»: жительница Латвии рассказала о многоступенчатой схеме мошенников.

Жительница Латвии Каролина Гришунова едва не стала жертвой телефонных мошенников, которые представились сначала сотрудниками Omniva, а затем Swedbank. Злоумышленники использовали информацию о её жизненных обстоятельствах, поддельные банковские сообщения и угрозу огромных долгов. В какой-то момент женщине заявили, что на её имя уже оформлены микрокредиты на 28 тысяч евро.

Своей историей Каролина поделилась 16 ноября в Facebook, чтобы предупредить других жителей Латвии. Позднее она сообщила, что деньги на её счетах удалось сохранить, а информация о кредитах оказалась частью мошеннической схемы.

Всё началось со звонка якобы из Omniva

По словам Каролины, ей позвонил человек, представившийся сотрудником службы доставки Omniva.

Собеседник сообщил, что на её имя поступило заказное письмо от Государственного агентства социального страхования (VSAA).

Обстоятельства выглядели настолько правдоподобно, что женщина ничего не заподозрила.

Дело в том, что у неё как раз заканчивался основной период декретного отпуска. Поэтому известие о письме из VSAA показалось вполне логичным — оно действительно могло быть связано с социальными пособиями.

Звонивший предложил организовать доставку письма курьером на следующий день и уточнил удобное время.

Затем последовала просьба назвать персональный код и подтвердить получение через Smart-ID.

Каролина выполнила указания.

Сообщения от «банка» пришли в настоящую переписку

Примерно через десять минут после подтверждения Smart-ID женщине начали поступать тревожные сообщения якобы от Swedbank.

Особенно убедительным оказалось то, что сообщения отображались в той же SMS-переписке, где раньше приходили настоящие уведомления банка.

В них утверждалось, что Каролина стала жертвой мошенников и должна немедленно связаться с сотрудницей банка по имени Юлия.

Женщина позвонила по указанному номеру.

Собеседница представилась сотрудницей Swedbank и сообщила, что злоумышленники получили доступ к личным данным клиентки.

Она заверила, что банковские счета якобы уже заблокированы, а банк самостоятельно направит заявление в полицию. Кроме того, Каролине пообещали, что в течение двух недель с ней свяжутся правоохранители.

Однако, как выяснилось позднее, это был второй этап обмана.

«На ваше имя уже одобрены кредиты на 28 тысяч евро»

Лжесотрудница банка постоянно требовала, чтобы Каролина оставалась на телефонной линии и ни в коем случае не прерывала разговор.

При этом связь периодически обрывалась.

Во время одного из таких перерывов женщина самостоятельно связалась со службой поддержки Smart-ID и заблокировала свою учётную запись.

Вскоре после этого собеседница сообщила новую шокирующую информацию.

По её словам, проверка истории операций Smart-ID якобы показала, что мошенники уже успели оформить и получить одобрение на несколько микрокредитов общей суммой 28 тысяч евро.

Каролина признаётся, что эта новость повергла её в ужас.

Однако муж женщины предположил, что сообщение о кредитах — очередная уловка злоумышленников.

Он оказался прав.

Настоящий Swedbank раскрыл обман

Каролина самостоятельно позвонила в Swedbank по официальному номеру телефона.

В банке подтвердили, что никакая Юлия, с которой она разговаривала, у них не работает, а полученные звонки и сообщения являлись частью мошеннической схемы.

Для безопасности банк заблокировал счета женщины, включая личный счёт и счёт маминого клуба.

После этого Каролина обратилась к мобильному оператору LMT, где её телефон проверили на возможное вредоносное программное обеспечение.

Она также сообщила о случившемся по номеру 110, лично посетила полицию и передала правоохранителям известные ей телефонные номера и другие сведения.

Кроме того, женщина записалась на приём в отделение Swedbank, чтобы окончательно выяснить, не успели ли мошенники получить доступ к деньгам или оформить кредиты.

История закончилась благополучно, но не для всех

Позднее Каролина опубликовала обновление.

После посещения банка выяснилось, что её счета не пострадали. Мошенники не успели похитить деньги, а кредиты на её имя оформлены не были.

Однако женщина рассказала, что после публикации истории с ней связалось множество людей, столкнувшихся с аналогичными схемами.

По её словам, некоторым повезло гораздо меньше — они действительно потеряли деньги.

Каролина призналась, что раньше считала себя достаточно осторожной и была уверена, что никогда не попадётся на подобные уловки.

Тем более что её мать работает в банковской сфере, а сама она хорошо знакома с предупреждениями о телефонном мошенничестве.

«Я всегда думала: ну кто вообще на такое ведётся? Оказывается, я», — написала женщина.

Она призвала окружающих не смеяться над пострадавшими, поскольку в подобной ситуации может оказаться даже очень внимательный человек.

Поддельная история операций Smart-ID

В своей публикации Каролина обратила внимание ещё на одну деталь.

Мошенница утверждала, что получила историю действий Smart-ID, из которой якобы следовало, что на имя женщины были оформлены кредиты.

Позднее Каролина выяснила, что представленная ей информация была поддельной. По её словам, служба Smart-ID не предоставляет подобные выписки в том виде, в каком это изображали мошенники.

Женщина также уточнила, что подтверждала действие в Smart-ID только один раз и не вводила PIN2.

Тем не менее произошедшее заставило её серьёзно опасаться за сохранность своих средств и персональных данных.

Как не попасться на подобную уловку

Описанная история показывает, как мошенники могут объединять несколько способов психологического воздействия.

Сначала они создают правдоподобный повод для контакта — например, доставку письма от государственного учреждения. Затем добиваются подтверждения через электронную идентификацию.

После этого следует второй звонок, уже якобы из банка, во время которого человека пугают потерей денег, оформленными кредитами или уголовными последствиями.

В такой ситуации особенно важно самостоятельно связаться с банком по номеру, указанному на его официальном сайте, а не звонить по телефону из подозрительного SMS.

Не следует подтверждать неизвестные операции через Smart-ID, даже если собеседник представляется сотрудником банка, полиции или государственной службы.

Если подозрительное подтверждение уже выполнено, необходимо немедленно обратиться в банк и службу поддержки Smart-ID, а также сообщить о случившемся полиции.

История Каролины закончилась без финансовых потерь. Но, как предупреждает сама женщина, другим пострадавшим от аналогичных схем повезло меньше.