Спустя более семи лет после смерти американского финансиста Джеффри Эпштейна появились новые утверждения, ставящие под сомнение официальную версию его гибели.

Судебно-медицинский эксперт, профессор Майкл Фримен, изучив фотографии вскрытия и медицинские документы, пришёл к выводу, что Эпштейн мог быть убит, а его смерть затем представлена как самоубийство.

Об этом сообщает BBC News со ссылкой на интервью Фримена программе Newsnight. При этом официальное заключение судмедэкспертизы США остаётся неизменным: смерть Эпштейна в августе 2019 года была признана самоубийством.

«Его, вероятнее всего, задушили сзади»

Профессор Майкл Фримен, ранее выступавший экспертом по установлению причин смерти в делах о гибели людей под стражей в США, провёл собственный анализ материалов нью-йоркского бюро судебно-медицинской экспертизы.

В распоряжении исследователя оказались фотографии вскрытия и медицинские документы, которые ему предоставил брат погибшего Марк Эпштейн. Последний на протяжении многих лет утверждает, что его брат был убит.

По мнению Фримена, характер обнаруженных повреждений больше соответствует насильственному удушению, чем самоубийству через повешение.

Эксперт предполагает, что Эпштейна могли задушить петлёй, вероятнее всего сзади, после чего использовать ту же петлю, чтобы подвесить тело к кровати и создать видимость самоубийства.

Какие повреждения вызвали подозрения

Фримен обратил внимание на несколько особенностей, которые, по его оценке, не согласуются с официальной версией.

В частности, он указал на глубокое кровоизлияние в области левого плеча Эпштейна, а также повреждения, которые, по мнению эксперта, могли возникнуть в результате удара по лицу.

Особое внимание исследователь уделил следам на шее.

По его словам, над бороздой от петли видны отметины, напоминающие следы ногтей. Фримен считает, что такие повреждения могут свидетельствовать о попытках человека освободиться от удавки.

«Это соответствовало бы удушению, особенно сзади, и попытке жертвы снять петлю с шеи», — объяснил эксперт в интервью BBC.

Он также заявил, что характер травм и обстоятельства обнаружения тела, по его мнению, противоречат друг другу.

«Остаётся только одно объяснение — смерть наступила в результате убийства», — утверждает Фримен.

Почему эксперт усомнился в расследовании

Фримен обратил внимание и на отсутствие фотографии тела в первоначальном положении, до того как его сняли с петли.

По мнению исследователя, при расследовании смерти заключённого в результате предполагаемого повешения такая фотография имела бы важное доказательственное значение.

Однако в материалах Министерства юстиции США говорится, что сотрудник тюрьмы, обнаруживший Эпштейна, немедленно вызвал коллегу. Вместе они сняли тело и начали реанимационные мероприятия.

Фримен лично не осматривал тело Эпштейна. Его выводы основаны исключительно на фотографиях и документах вскрытия.

Кроме того, опубликованное им исследование пока не прошло независимое научное рецензирование.

Эксперт подчёркивает, что проводил анализ самостоятельно и не получал вознаграждения от Марка Эпштейна.

Официальная экспертиза говорит об обратном

Заключение Фримена противоречит выводам судебно-медицинских экспертов, непосредственно участвовавших в расследовании смерти финансиста.

Главный судебно-медицинский эксперт Нью-Йорка на момент вскрытия, доктор Барбара Сэмпсон, в 2019 году признала смерть Эпштейна самоубийством.

Она впоследствии неоднократно подтверждала свою позицию.

«Я твёрдо придерживаюсь нашего заключения о причине и характере смерти господина Эпштейна», — заявляла Сэмпсон.

Судмедэксперт, проводивший вскрытие, также сообщил Управлению генерального инспектора Министерства юстиции США, что обнаруженные повреждения больше соответствовали повешению, чем убийству посредством удушения.

По его оценке, на теле отсутствовали характерные защитные повреждения, которые можно было бы ожидать при насильственном удушении.

BBC обратилась к Барбаре Сэмпсон за дополнительными комментариями.

Кто мог убить Эпштейна?

Сам Фримен признаёт, что не располагает информацией о возможных исполнителях предполагаемого убийства.

На вопрос журналистов, кто мог стоять за смертью финансиста, эксперт ответил, что не имеет об этом никакого представления.

«Это не то, о чём у меня есть мнение. Это вообще не было частью моего исследования», — подчеркнул он.

Фримен также отверг обвинения в распространении конспирологических версий.

По его словам, он готов предоставить материалы другим специалистам и выслушать аргументированную критику своих выводов.

Эксперт предложил коллегам самостоятельно изучить документы и показать, в чём именно его анализ может быть ошибочным.

Загадочная смерть в тюремной камере

Джеффри Эпштейн был найден мёртвым 10 августа 2019 года в камере следственного изолятора Metropolitan Correctional Center в Нью-Йорке.

На тот момент он ожидал суда по федеральным обвинениям, связанным с сексуальной эксплуатацией и торговлей несовершеннолетними девушками.

Ранее, в 2008 году, финансист признал вину по делу, связанному с вовлечением несовершеннолетней в проституцию, и получил сравнительно мягкое наказание в рамках соглашения со следствием.

В 2019 году против него были выдвинуты новые обвинения.

Незадолго до смерти Эпштейн некоторое время находился под усиленным наблюдением из-за риска самоубийства, однако впоследствии этот режим был отменён.

Его гибель вызвала многочисленные вопросы к работе тюремной администрации и породила множество предположений о возможном убийстве.

Теперь профессор Фримен предлагает вновь изучить медицинские доказательства, утверждая, что они допускают совершенно иную трактовку произошедшего.

Тем не менее его исследование пока остаётся независимой экспертной оценкой, а не новым официальным судебно-медицинским заключением. Доказательств, достаточных для пересмотра установленной причины смерти, официально не представлено.