В популярном у туристов Старом городе Таллина охранники ночных заведений превратили свою работу в прикрытие для преступлений. Вместо того чтобы защищать посетителей, они выслеживали нетрезвых людей, отбирали у них деньги и телефоны, а при необходимости применяли насилие. Теперь двое главных фигурантов получили по 13 лет тюрьмы, сообщает агентство BNS.

Харьюский уездный суд признал виновными 30-летнего Руслана Храпко и 26-летнего Владислава Кириллова. По данным следствия, в 2024 году мужчины, работавшие охранниками в барах Старого города, выбирали жертв среди посетителей заведений и прохожих, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.

Расчет был прост: нетрезвые люди хуже ориентируются в происходящем и не всегда способны оказать сопротивление.

У потерпевших похищали телефоны, кошельки и другие ценные вещи. В ход шли угрозы, физическая сила, перцовый газ и даже наручники. Кроме того, преступники незаконно удерживали людей и совершали компьютерные мошенничества.

Особенно циничным следователи считают то, что мужчины использовали статус охранников. Форма и должность вызывали доверие не только у посетителей баров, но порой и у полиции. Со стороны могло показаться, что они просто поддерживают порядок.

«Это были не случайные конфликты ночной жизни, а неоднократные умышленные преступления», — подчеркнула старший прокурор Келли Круузимяги.

По ее словам, обвиняемые сознательно искали людей, которые из-за опьянения находились в беспомощном положении.

Суд назначил обоим по 13 лет лишения свободы. Кроме того, у Кириллова конфискуют Mercedes-Benz Vito, который использовался при совершении преступлений. Осужденные также обязаны возместить ущерб потерпевшим.

В деле фигурировали еще пять человек, помогавших совершать отдельные преступления. Ранее они получили условные сроки — от восьми месяцев до трех с половиной лет.

Приговор пока не вступил в законную силу.