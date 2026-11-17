Необычную попытку передачи предположительно запрещённых веществ заключённому пресекли сотрудники Даугавгривской тюрьмы. При проверке подарка они обнаружили набор цветных карандашей, внутри которых находилось подозрительное порошкообразное вещество.

Как сообщает Управление мест заключения Латвии, инцидент произошёл в Даугавпилсском отделении Даугавгривской тюрьмы.

Подозрительная находка внутри карандашей

Во время проверки передачи сотрудники учреждения обнаружили, что в стержнях цветных карандашей спрятано порошкообразное вещество неизвестного состава.

Фото: Управление мест заключения Латвии.

Что именно находилось внутри карандашей, пока не установлено. Для определения состава вещества потребуется соответствующая экспертиза.

Человек, доставивший подарок, был задержан и передан сотрудникам Государственной полиции.

По информации Управления мест заключения, за неделю с 9 по 15 ноября это была единственная зафиксированная попытка передачи запрещённых веществ заключённым.

За подобную передачу грозит до пяти лет тюрьмы

В Управлении мест заключения напоминают, что попытки передачи заключённым запрещённых предметов и веществ могут повлечь административную или уголовную ответственность.

Согласно статье 309 Уголовного закона Латвии, за незаконную передачу запрещённых предметов лицам, находящимся в местах лишения свободы, предусмотрено уголовное наказание.

В ведомстве предупреждают, что за подобные действия может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.

Проверяют даже обычные подарки

Сотрудники пенитенциарных учреждений ежедневно проверяют передачи и другие предметы, поступающие на территорию тюрем.

Такие меры направлены на предотвращение попадания к заключённым наркотиков, запрещённых веществ и предметов, которые могут представлять угрозу безопасности.

Случай в Даугавпилсе показал, что для сокрытия подозрительных веществ могут использоваться даже самые обычные канцелярские принадлежности.