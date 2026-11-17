В Риге продолжается серия краж автомобильных колес. На этот раз жертвами неизвестных злоумышленников стали жители Юглы. Утром владельцы трех припаркованных автомобилей обнаружили, что их машины остались практически без колес. Преступники действовали в районе улицы Балтэзера и успели скрыться до прибытия полиции.

Две Audi и Volkswagen остались без колес

Журналисты Degpunktā обнаружили на одной из улиц Юглы сразу три автомобиля, пострадавших от ночных воров, сообщает программа TV3 Degpunktā.

Первым оказался Audi, у которого злоумышленники сняли три колеса, оставив лишь одно. Причем оставшееся колесо держалось всего на двух болтах. Немного дальше стоял еще один Audi, который лишился всех четырех колес. Третьей жертвой стал Volkswagen. Его владельцу также пришлось обнаружить автомобиль без колес, установленный на временные подставки.

Все три машины находились неподалеку друг от друга, что позволяет предположить, что кражи могли быть совершены одной группой злоумышленников. Однако официально полиция пока не подтвердила, связаны ли эти эпизоды между собой и с другими недавними кражами в Риге.

Одно колесо воры почему-то оставили

Особенно необычно выглядел первый Audi. В отличие от двух других автомобилей, у него осталось одно колесо, причем закрепленное лишь двумя болтами.

Почему преступники не закончили работу, неизвестно. Не исключено, что их кто-то спугнул или при снятии колеса возникли технические сложности. Однако это лишь предположения — установить обстоятельства предстоит полиции.

В любом случае злоумышленникам удалось скрыться, оставив владельцам автомобилей серьезные проблемы.

«Пять лет назад здесь уже воровали колеса»

Местные жители рассказали журналистам, что подобные происшествия в Югле случались и раньше. Светлана, живущая неподалеку, призналась, что всегда считала район достаточно безопасным.

«Я как раз заметила, что стоит полиция, и подумала, что что-то случилось. У меня самой есть машина, есть гараж, но ничего подобного я не замечала», — рассказала женщина.

Однако другой местный житель, Роман, вспомнил похожую серию краж, произошедшую несколько лет назад.

«Я помню, пять лет назад возле этого дома все колеса украли. Даже у моей семьи два колеса забрали», — рассказал он.

По словам мужчины, виновных тогда так и не нашли.

«Сразу позвонил в полицию»

Журналисты Degpunktā встретили владельца пострадавшего Volkswagen Дениса, когда тот приехал вместе с другом устанавливать другие колеса. Мужчине повезло хотя бы в том, что у него уже имелся запасной комплект, поэтому покупать новые колеса не пришлось.

О случившемся Денис узнал от жены. Первым делом он обратился в Государственную полицию. Впрочем, особых надежд на то, что преступников удастся найти, у него нет.

«Думаю, нет. Это ведь серия случаев, не с одной машиной, а с тремя. Может быть, какая-то надежда и есть», — признался Денис.

Полиция ищет очевидцев

Пока правоохранители не раскрывают подробности расследования и не сообщают, удалось ли установить подозреваемых. Известно лишь, что кражи произошли в районе улицы Балтэзера в Югле.

Государственная полиция призывает откликнуться всех, кто заметил подозрительных людей или автомобили поблизости, видел происходившее ночью либо располагает другой информацией, которая может помочь расследованию.

Как снизить риск кражи колес?

Подобные случаи вновь заставляют задуматься о безопасности автомобилей, оставленных на ночь во дворах и на открытых стоянках.

Полностью исключить риск кражи невозможно, однако несколько мер могут усложнить задачу преступникам:

Секретные колесные болты. Для их откручивания требуется специальный ключ, что может затруднить быстрое снятие колес.

Для их откручивания требуется специальный ключ, что может затруднить быстрое снятие колес. Освещенная парковка. По возможности лучше выбирать места с хорошим освещением и видеонаблюдением.

По возможности лучше выбирать места с хорошим освещением и видеонаблюдением. Камеры и видеорегистраторы. Записи могут помочь установить обстоятельства кражи и опознать подозреваемых.

Записи могут помочь установить обстоятельства кражи и опознать подозреваемых. Бдительность соседей. Если ночью возле припаркованных автомобилей кто-то долго работает с домкратом и инструментами, это повод обратить внимание на происходящее.

При обнаружении кражи владельцам рекомендуется не трогать оставленные злоумышленниками предметы до прибытия полиции, чтобы не уничтожить возможные следы.