В одном из торговых центров столицы Сербии произошёл инцидент с эскалатором, в результате которого пострадали восемь детей. Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение.

Как сообщает bb.lv со ссылкой на сербские СМИ, происшествие случилось в торговом центре «Галерея» в Белграде.

По предварительной информации, эскалатор неожиданно остановился, а спустя некоторое время вновь пришёл в движение. В результате инцидента травмы получили восемь детей.

В службе скорой помощи подтвердили, что всех пострадавших доставили в Центр неотложной медицинской помощи.

Информация о характере и тяжести полученных травм пока не приводится. Причины неисправности эскалатора выясняются.