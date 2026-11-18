В одном из дворов на улице Илукстес в Риге неизвестные за ночь сняли все четыре колеса с припаркованного Audi. Утром владельцы обнаружили автомобиль, стоящий на деревянных брусках. При этом машина далеко не новая, шины подержанные, а диски перекрашены. Поэтому хозяева недоумевают, чем именно их колеса привлекли преступников, сообщает программа TV3 Degpunktā.

Утром автомобиль обнаружили без колес

Кража произошла ночью во дворе многоквартирных домов на улице Илукстес. Неизвестные сняли с Audi все четыре колеса, подставив под автомобиль деревянные бруски. Судя по всему, преступникам удалось действовать достаточно тихо, чтобы не привлечь внимания жильцов.

Пропажу обнаружили утром, когда владельцы собирались отправиться по своим делам. О случившемся быстро узнали и соседи — информация появилась в общем чате жильцов дома.

«Мужчина вчера разговаривал с полицией, но утром он спешил, куда-то уходил», — рассказала одна из соседок журналистам Degpunktā.

По словам местных жителей, других автомобилей, пострадавших от кражи колес этой ночью, во дворе не обнаружили.

Почему воры выбрали именно этот Audi?

Больше всего владельцев удивляет выбор преступников. Автомобиль уже немолодой, установленные на нем шины были подержанными, а колесные диски ранее перекрашивались. Как рассказала журналистам владелица машины, хозяин сразу узнал бы свои колеса благодаря их характерному внешнему виду.

При этом автомобиль еще не был переобут в зимнюю резину. Поэтому предположение, что преступники охотились за сезонным комплектом шин, в данном случае не подходит. Одна из возможных причин выбора именно этой машины — отсутствие сигнализации. Однако подтверждений того, что воры руководствовались именно этим обстоятельством, нет.

«Разве что на авторазборке продать»

Журналисты Degpunktā поговорили во дворе и с другим автомобилистом, у которого возникли проблемы с колесом. Мужчина также не смог объяснить, зачем кому-то понадобился комплект подержанных колес.

На вопрос, сколько за них можно выручить, он предположил, что какую-то ценность могут представлять разве что алюминиевые диски.

«Думаю, только на авторазборке, если они алюминиевые», — сказал мужчина.

Впрочем, действительно ли преступников интересовали диски, шины или весь комплект, неизвестно.

Заявление в полицию подано, но надежд немного

Владельцы Audi обратились в Государственную полицию с заявлением о краже. Однако сами пострадавшие оценивают вероятность возвращения колес довольно скептически.

В распоряжении журналистов пока нет информации о подозреваемых или обстоятельствах, которые могли бы помочь установить личности преступников.

Случай на улице Илукстес показывает, что объектом кражи могут стать не только дорогие новые колеса, но и комплекты, которые сами владельцы не считают особенно ценными.

Для пострадавших же ущерб не ограничивается стоимостью шин и дисков: теперь им предстоит искать замену украденному комплекту, прежде чем они смогут снова пользоваться автомобилем.