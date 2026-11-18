Гражданин Латвии Доларс Александерс приговорён к девяти годам и четырём месяцам лишения свободы за гибель 12-летнего мальчика в результате дорожно-транспортного происшествия в Великобритании в 2024 году. Об этом сообщили в прокуратуре.

Трагедия произошла в июне 2024 года в британском городе Ковентри. Обвиняемый, управляя автомобилем на высокой скорости, сбил 12-летнего Китона Слейтера. От полученных травм ребёнок скончался.

После аварии водитель скрылся с места происшествия и вскоре уехал в Латвию.

Действовавшее на тот момент законодательство не предусматривало выдачу граждан Латвии Великобритании. Таким образом, юридических оснований для возвращения подозреваемого в Великобританию и привлечения его к уголовной ответственности не было.

Статья 98 Конституции Латвии предусматривает, что гражданин страны не может быть выдан иностранному государству, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами, утверждёнными Сеймом, при условии соблюдения основных прав человека.

После выхода Великобритании из Европейского союза (Brexit) прежний порядок экстрадиции перестал действовать. Латвия установила ограничения на выдачу своих граждан Великобритании, для отмены которых требовались соответствующее решение Сейма и изменения законодательства.

Британская прокуратура и представители правительства начали переговоры с компетентными органами Латвии о необходимых поправках к нормативным актам.

В результате сотрудничества законодательство Латвии было изменено, что позволило выдать обвиняемого британским властям.

Доларс Александерс стал первым гражданином Латвии, экстрадированным в Великобританию после отмены соответствующих законодательных ограничений.

Ранее сообщалось, что британская благотворительная организация по борьбе с преступностью Crimestoppers объявила вознаграждение до 10 тысяч фунтов стерлингов (около 11 800 евро) за информацию, которая помогла бы задержать Александерса.

По данным полиции, за рулём автомобиля, в котором находились четыре человека, был постоянно проживавший в Великобритании Александерс. Следствие полагало, что он значительно превысил разрешённую скорость движения.