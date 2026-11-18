Государственная инспекция данных начала проверку в связи с возможной утечкой более 125 миллионов SMS-сообщений из системы телекоммуникационной компании CSC Telecom. Среди потенциально доступной информации — номера телефонов, коды подтверждения, банковские уведомления, медицинские данные и адреса клиентов. Инспекция уже получила сообщение об инциденте, однако пока не установила, были ли нарушены требования законодательства.

В Латвии начата официальная проверка одного из крупнейших за последнее время предполагаемых инцидентов с безопасностью персональных данных. Речь идет о базе телекоммуникационной компании CSC Telecom, в которой хранилось более 125 миллионов SMS-сообщений, отправленных клиентам банков, торговых предприятий, медицинских учреждений и других организаций.

Как сообщает агентство ЛЕТА, Государственная инспекция данных (ГИД) подтвердила получение уведомления о нарушении защиты персональных данных и начало проверки обстоятельств произошедшего.

Почему инспекция пока не говорит о нарушении закона

Одним из вопросов расследования станет своевременность уведомления надзорного органа. Согласно Общему регламенту ЕС о защите данных (GDPR), в определенных случаях организации обязаны сообщать об утечке персональных данных в течение 72 часов после того, как им стало известно о нарушении.

Однако инспекция подчеркивает, что пока нет оснований утверждать, будто CSC Telecom сообщила об инциденте с опозданием. Для этого необходимо установить, когда именно предприятие обнаружило проблему, какие действия предприняло и при каких обстоятельствах произошел инцидент.

Эти вопросы будут изучены в ходе начатой проверки.

Что обнаружили специалисты по кибербезопасности

О возможной масштабной утечке 11 ноября сообщило издание Cybernews. Его исследователи обнаружили базу данных CSC Telecom, размещенную в системе ClickHouse, доступ к которой, по их информации, не был должным образом защищен. База содержала более 125 миллионов SMS, отправленных с октября 2022 года по сентябрь 2026 года.

Особую тревогу вызвало то, что данные обновлялись в режиме реального времени. Это потенциально позволяло посторонним получать доступ к новым сообщениям еще до того, как их прочитывали адресаты. Только за сентябрь через систему было отправлено более трех миллионов SMS.

При этом пока не установлено, воспользовались ли злоумышленники обнаруженной уязвимостью и были ли данные действительно похищены.

Какие личные данные могли оказаться доступными

По информации Cybernews, база содержала не только номера телефонов получателей и названия компаний-отправителей, но и полные тексты сообщений. Среди потенциально доступной информации были одноразовые коды подтверждения личности, временные пароли, ссылки для восстановления доступа к учетным записям и уведомления о банковских операциях.

Кроме того, в сообщениях могли содержаться результаты медицинских анализов, сведения о бронированиях, имена и адреса получателей посылок, даты поездок и другие персональные данные.

В базе также хранилась техническая информация об отправке SMS, включая время передачи и маршрутизацию сообщений через мобильные сети.

Подобные сведения представляют особую ценность для мошенников, поскольку могут использоваться для попыток получения доступа к чужим аккаунтам или подготовки убедительных мошеннических сообщений. Однако наличие информации в незащищенной базе само по себе еще не доказывает, что она была использована преступниками.

Среди клиентов — банки, airBaltic и крупные торговые сети

Согласно расследованию Cybernews, через систему CSC Telecom рассылались сообщения от ряда известных компаний и организаций стран Балтии. Среди них упоминаются Swedbank, SEB, страховые компании ERGO и Compensa, авиакомпания airBaltic, торговые сети и сервисы Barbora, CityBee, DEPO, Akropolis и другие предприятия.

В базе также обнаружили сообщения, связанные со службой экстренной помощи 112.

Хотя деятельность CSC Telecom сосредоточена преимущественно в Латвии, возможный инцидент затронул и сообщения, направлявшиеся пользователям в Литве и Эстонии.

При этом использование услуг одного поставщика SMS не означает, что были взломаны внутренние системы всех перечисленных организаций.

Как отреагировали Swedbank и SEB

Swedbank после появления информации об инциденте начал собственную проверку и приостановил использование услуг CSC Telecom. Банк запросил необходимые сведения, чтобы установить возможные последствия для клиентов.

В SEB, в свою очередь, сообщили, что пользовались услугами CSC Telecom в ограниченном объеме — исключительно для рассылки маркетинговой информации, связанной с пенсионными фондами. По утверждению банка, для передачи конфиденциальных данных клиентов используются другие каналы связи.

Авиакомпания airBaltic также сообщила, что изучает ситуацию и взаимодействует с поставщиками услуг и надзорными органами для оценки возможного влияния инцидента на пассажиров.

Что выясняют специалисты CERT.LV

Латвийская организация по предотвращению киберинцидентов CERT.LV потребовала от CSC Telecom провести углубленное расследование. Специалисты намерены выяснить фактические обстоятельства произошедшего и установить, имеются ли подтвержденные доказательствами признаки утечки информации из инфраструктуры компании.

Ранее также сообщалось, что обнаруженные недостатки в защите базы данных были устранены. Однако это не отменяет необходимости выяснить, как долго информация могла оставаться доступной, имели ли к ней доступ посторонние и какие меры предпринимались компанией для защиты клиентов.

Что делать пользователям

Пока нет подтверждения, что данные конкретных клиентов были использованы злоумышленниками. Тем не менее специалисты по кибербезопасности рекомендуют внимательно относиться к неожиданным сообщениям и попыткам получения кодов авторизации.

Особенно важно не передавать одноразовые коды другим лицам, даже если они представляются сотрудниками банка или известного предприятия.

Если пользователь получает уведомление о входе в аккаунт или смене пароля, которые он не запрашивал, следует самостоятельно обратиться в соответствующую организацию через официальный сайт или приложение.

Дальнейшие выводы о масштабах возможной утечки и ответственности CSC Telecom будут зависеть от результатов проверок Государственной инспекции данных и специалистов по кибербезопасности.