Серьезная авария произошла неподалеку от Кокнесе, где автомобиль Toyota неожиданно оказался на встречной полосе и столкнулся с Volkswagen. Из четырех человек, находившихся в двух машинах, троих доставили в больницу. Водитель Toyota после происшествия заявил, что не помнит, как все произошло.

Полиции предстоит установить, что заставило его выехать навстречу другому автомобилю, сообщает программа TV3 Degpunktā.

Прижался к ограждению, но столкновения избежать не удалось

Водитель Volkswagen Александр оказался единственным участником аварии, которому не потребовалась госпитализация. По его словам, Toyota внезапно выехала на полосу встречного движения. Увидев приближающийся автомобиль, Александр попытался максимально сместиться вправо, к дорожному ограждению. Однако пространства для маневра оказалось недостаточно. Машины столкнулись лоб в лоб.

В Volkswagen находились два человека. Сам Александр серьезных травм избежал, но его родственника медики увезли в больницу.

«Ну, так себе. Как можно себя чувствовать, когда машину разбили, а родственника увезли в больницу», — ответил мужчина на вопрос журналистов о своем самочувствии.

«То ли уснул, то ли еще что-то»

После столкновения Александр подошел к водителю Toyota, чтобы узнать о его состоянии. Тот находился в сознании, однако не смог объяснить, почему оказался на встречной полосе.

«Я подошел к нему, он был в сознании. Сказал, что ничего не помнит», — рассказал Александр.

По его оценке, водителю Toyota было больше 50 лет. Что именно произошло за несколько секунд до аварии, пока неизвестно.

«Ну, он выехал навстречу, то ли уснул, то ли еще что-то, не знаю», — предположил водитель Volkswagen.

Александр не исключает, что другому автомобилисту могло внезапно стать плохо. Однако никаких подтверждений этой версии пока нет.

Следом ехал микроавтобус: его водитель стал очевидцем

Сразу за Volkswagen двигался микроавтобус. Его водитель успел остановиться и в столкновении не участвовал. По словам Александра, мужчина признался, что сам мог оказаться на месте пострадавшего автомобиля.

«Микроавтобус ехал за мной. Его водитель сказал: если бы не ты, то я», — рассказал Александр.

Таким образом, водитель микроавтобуса стал непосредственным свидетелем происшествия и, возможно, сможет помочь полиции восстановить обстоятельства аварии.

Спасатели работали почти два часа

На место серьезного ДТП прибыли спасательные подразделения из Айзкраукле и Плявиняс. Работы оказалось немало: пожарные провели на месте происшествия почти два часа.

В результате столкновения пострадали три человека, которых доставили в медицинское учреждение. Информации о характере полученных ими травм и дальнейшем состоянии здоровья в сообщении не приводится.

Почему Toyota оказалась на встречной полосе?

Главный вопрос, на который предстоит ответить следствию, — что произошло с водителем Toyota непосредственно перед столкновением. Среди возможных объяснений — внезапное ухудшение самочувствия, засыпание за рулем или потеря внимания. Однако пока это лишь предположения. Установить действительную причину выезда на встречную полосу должна полиция.

Не исключено, что важную роль в расследовании сыграют показания участников аварии и очевидца, ехавшего следом за Volkswagen. Для Александра же произошедшее уже обернулось разбитым автомобилем и тревогой за родственника, оказавшегося в больнице.