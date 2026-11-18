Рижский окружной суд 15 декабря в 13:45 продолжит рассмотрение апелляционной жалобы гражданина Латвии Ивана Тарабанова на приговор суда первой инстанции, которым он был осуждён к лишению свободы за участие в войне в Украине.

В прошлом году Рижский городской суд приговорил Тарабанова к пяти с половиной годам лишения свободы, а также к трём годам пробационного надзора.

Суд первой инстанции признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй 77.1 Уголовного закона Латвии, — незаконном участии в вооружённом конфликте.

В то же время Тарабанов был оправдан по обвинению, предъявленному на основании статьи 79.5 Уголовного закона, — в поездке с террористической целью.

В настоящее время Тарабанов находится под стражей.

Согласно обвинению, в январе 2022 года Тарабанов получил от некоего «Александра», личность которого в ходе уголовного процесса точно установить не удалось, задание совершить диверсию в Украине — поджог. Впоследствии мужчина отправился в Украину для выполнения этого задания.

До передачи дела в прокуратуру расследование проводила Служба государственной безопасности (VDD).

В предыдущие годы VDD возбудила и передала для уголовного преследования несколько дел против граждан и других подданных Латвии, участвовавших в боевых действиях на стороне поддерживаемых Россией вооружённых формирований на востоке Украины.

Некоторых обвиняемых удалось задержать в Латвии и осудить, остальные объявлены в международный розыск.

Напомним, что 19 февраля 2015 года в Латвии вступили в силу поправки к Уголовному закону, запрещающие незаконное участие в вооружённых конфликтах за рубежом.