В поселке Наудите Добельского края пожар в муниципальной квартире обернулся бедствием для всего подъезда. Огонь уничтожил жилье площадью около 40 квадратных метров, несколько квартир и общие помещения пострадали от дыма и копоти, а двум людям потребовалась медицинская помощь.

Местные жители утверждают, что неоднократно предупреждали ответственные учреждения об опасном поведении соседа, но ситуация не менялась. Теперь они хотят знать, кто возместит ущерб и почему предыдущие жалобы не помогли предотвратить происшествие, сообщает программа TV3 Degpunktā.

«Все его здесь давно знают»

Пожар произошел в понедельник. По имеющейся информации, возгорание началось на лоджии квартиры, принадлежащей самоуправлению. Пламя быстро распространилось и полностью уничтожило квартиру площадью около 40 квадратных метров.

Для жителей дома произошедшее стало серьезным потрясением, хотя, по их словам, проблем с жильцом этой квартиры хватало и раньше.

«Все его здесь уже давно знают. Сколько раз он тут устраивал пожары. И этот стал последним», — рассказала одна из соседок.

Жители утверждают, что небольшие возгорания происходили и прежде. Тогда их удавалось остановить до того, как огонь причинял серьезный ущерб. На этот раз последствия оказались гораздо тяжелее.

Ребенка и собаку спасали с лоджии

Во время пожара дым распространился по подъезду и проник в соседние квартиры. Спасателям пришлось вскрывать двери нескольких квартир, чтобы проверить, не остались ли внутри люди. Среди поврежденных оказалась и дверь квартиры, которую новые владельцы приобрели буквально в день происшествия.

Особенно тревожная ситуация возникла на втором этаже, где находился ребенок школьного возраста вместе с собакой. Спасаясь от дыма, они вышли на лоджию. Оттуда обоих эвакуировали пожарные, после чего ребенка передали медикам.

Еще одним пострадавшим стал супруг местной жительницы Надежды. Мужчина надышался дымом и был доставлен в больницу. После оказания медицинской помощи он уже вернулся домой.

При этом сам жилец квартиры, в которой начался пожар, сумел выбраться невредимым.

«Я вынес угли и высыпал на балкон»

По словам соседей, мужчина годами приносил в квартиру различные ненужные вещи и материалы. Особенно много предметов хранилось на лоджии, которая, как утверждают жильцы, была практически полностью заставлена дровами и ящиками.

После пожара одной из соседок удалось поговорить с мужчиной и спросить, что произошло.

«Я спросила: зачем ты так сделал? А он: ой, я вынес угли и высыпал на балкон», — пересказала женщина разговор.

Таким образом, по словам соседки, сам мужчина связал произошедшее с горячими углями, которые он вынес на лоджию. Однако официального заключения о причине возгорания пока не приводится.

Жалобы были и раньше, но проблема оставалась

Жители утверждают, что неоднократно обращались в различные учреждения из-за неприятного запаха, задымления и поведения соседа. По их словам, ситуация вызывала опасения задолго до разрушительного пожара. Однако добиться каких-либо существенных изменений им не удалось.

Как вспоминают жильцы, в ответ на обращения им объясняли, что мужчине необходимо где-то жить, в том числе после освобождения из заключения. Соседи также рассказывают о его прошлом, однако эти сведения основаны на их словах и не подтверждены официальной информацией правоохранительных органов.

После пожара возмущение жителей усилилось.

«Нужно идти и что-то делать. У меня самой есть дети, и дети для меня в приоритете. Я считаю, что это должно быть на первом месте. Таких людей нужно изолировать», — заявила Надежда.

Женщина опасается, что без вмешательства ответственных служб подобные происшествия могут повториться.

Кто заплатит за поврежденные квартиры?

Помимо пережитого стресса, жильцам теперь предстоит разбираться с последствиями пожара. Подъезд и несколько квартир покрылись копотью, повреждены двери и имущество. Масштаб материального ущерба пока не установлен.

Жители предполагают, что после происшествия полиция доставила виновника предполагаемого возгорания в приют для бездомных. Однако официального подтверждения этой информации нет. Правоохранительные органы не стали комментировать подробности.

Журналисты Degpunktā направили вопросы в Думу Добельского края и организации, отвечающей за управление жилым фондом. Редакцию интересовало, как контролировалось состояние муниципальной квартиры, проводились ли проверки после жалоб соседей и какие меры предпринимались для предотвращения опасных ситуаций. Кроме того, журналисты попросили объяснить, что теперь произойдет с выгоревшей квартирой и за чей счет будут устранять повреждения в других помещениях.

Однако получить ответы сразу не удалось. Представители ответственных учреждений сообщили, что смогут прокомментировать ситуацию только после государственных праздников.

Пока остаются открытыми главные вопросы: можно ли было предотвратить пожар, кто несет ответственность за безопасность муниципального жилья и каким образом пострадавшим собственникам компенсируют причиненный ущерб.