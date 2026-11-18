Парламент Эстонии принял постановление с предложением правительству закрыть границу с Россией. За документ проголосовали 37 депутатов, против — двое, один воздержался, следует из стенограммы заседания Рийгикогу.

«Проект № 1012 принят в качестве постановления», — объявил по итогам окончательного голосования вице-спикер Тоомас Кивимяги.

Инициативу внесла фракция партии «Отечество» (Isamaa). В документе речь идет о закрытии «временной контрольной линии» между Эстонией и Россией — так границу с РФ называют в эстонском законодательстве. По словам члена правовой комиссии Валдо Рандпере, кабинет министров должен обсудить вопрос в пятницу, 20 ноября.

Во время обсуждения депутаты поспорили об эффективности меры. Рандпере признал, что закрытие границы с Россией само по себе не предотвратит проникновение предполагаемых диверсантов: участники обсуждавшейся попытки теракта, по его словам, прибыли из Латвии. Закрытие границы он назвал сигналом Москве.

Лидер Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Мартин Хельме поддержал закрытие российско-эстонской границы, но потребовал одновременно ввести полный паспортный контроль на границе с Латвией. Без этого он назвал меру «предвыборным цирком» и «показухой».

Социал-демократ Танель Кийк также поддержал постановление, однако предостерег от соревнования в закрытии границ. По его словам, ограничения на передвижение между Эстонией и соседями по ЕС дорого обойдутся экономике, жителям и государственному бюджету.